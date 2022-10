"No ha hecho nada de lo que esperábamos": Elena Poniatowska critica a AMLO por falta de impulso a la cultura

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey, la escritora Elena Poniatowska criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por abandonar el impulso de la cultura en México.

"No ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura. No se ha ocupado de la cultura. Tanto él como su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, son historiadores, pero no se ha visto un empujón hacia la cultura, un interés. Es una pérdida yo creo, y un error”, dijo la escritora en el evento.

En rueda de prensa, Elena Poniatowska también pidió a AMLO abrirse a la crítica y aceptar que se puede equivocar.

"Creo que en vez de pelearse con la oposición y señalarla, y darle a veces una importancia que no tendría si no apareciera tan públicamente, creo que sería más importante hacer un cónclave crítico de gente”, refirió.

La también activista recordó las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador antes de que fuera elegido Presidente de México.

Además, Elena Poniatowska habló sobre la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una de las posibles candidatas para quedarse con la presidencia del país.

“Es una verdad que ha sido una muy buena jefa de gobierno. Ella antes fue delegada de Tlalpan (una de las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México) e hizo buen trabajo” dijo Poniatowska.

Su aparición en la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo en Monterrey, fue todo un acontecimiento por su legado como escritora y periodista.

La FIL de Monterrey se lleva a cabo hasta el próximo 16 de octubre. Se realizan más de 900 actividades, hay 120 mil títulos literarios y una afluencia aproximada de 212 mil asistentes.

