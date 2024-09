Y no tardó mucho el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, en salir a responder a los señalamientos sobre supuestas presiones y hasta “cañonazos” que estarían recibiendo senadores de oposición para votar a favor de la reforma al Poder Judicial. “Es mentira, no están ofreciendo nada a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás”, dijo. Lo único que admitió fue que ha conversado con legisladores del Partido Revolucionario Institucional, pero no para ofrecer algo, sino para convencerlos “de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial”. El líder de los guindas en la Cámara alta se refirió al caso de los perredistas que se cambiaron a Morena y dijo que a ellos “por unanimidad” todos los compañeros les dijimos que en agradecimiento “tendrían una presidencia de comisión cada uno y se les cumplió”. Ahí el dato.