Hija de Jesús Murillo Karam pide que su padre siga su proceso en libertad; “lo están matando”, asegura

La hija del exprocurador Jesús Murillo Karam, Gabriela Murillo, pidió a las autoridades “apiadarse” de su padre y concederle la prisión domiciliaria, debido al mal estado de salud que presenta y por complicaciones del encierro.

“Estoy temblando de impotencia y de coraje, a Emilio Lozoya lo detienen, pero a cambio le dan la mediada cautelar que según esto, porque no tiene riesgo de fuga. Mi papá se entregó, lo están matando en un cuarto de tres por tres, sin ventilación, en un hospital carcelario, porque hay riesgo de fuga”, explicó en entrevista con Grupo Fórmula.

Señaló que al paso de los años ha ido viendo cómo se ha ido acabando al paso de los días, por lo que dijo “es muy triste como lo tienen” ya que no mandó a desaparecer a nadie. “Yo no pido que lo dejen libre, solo pido que pase este proceso en su casa”, aseveró.

Gabriela Murillo dijo que Jesús Murillo Karam no se merece estar como está, ya a veces no se levanta de la cama, ya no camina, de repente tiene la espalda irritada, está deprimido, sus enfermedades se han ido deteriorando y tiene la presión alta. “Ayer le di de desayunar y se me agitó, él no era diabético, ya lo es, está perdiendo la memoria cada día más y sus bisnietos no pueden estar con él”, agregó.

Mencionó que le duele mucho que digan que es un preso político, pero aclaró que de ninguna manera se puede fugar, porque no tiene ni fuerzas para ello. “Mi papá estuvo ocho meses en su casa y no es una persona que ande arriba para abajo. El juez del sur es el que no concede la medida de dejarlo pasar el proceso en su hogar”.

La hija del exprocurador pidió apiadarse de él, porque ya no sabe por dónde moverse, para que su papá salga de la cárcel. “Mi papá es mi héroe y no es posible que se esté acabando de esa manera”, afirmó.

La defensa del exfuncionario ha solicitado el cambio de medida cautelar, para que siga su proceso por el caso Ayotzinapa Fede su domicilio, debido a su precario estado de salud, sin embargo, no se ha concedido.

En noviembre de 2023 se le otorgó la medida, pero se ordenó que siguiera encarcelado; actualmente, el exprocurador está en la Torre Médica de Tepepan, al sur de la Ciudad de México.

JVR