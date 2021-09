Historia nos juzgará, pero vamos bien, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que busca terminar bien al final de su sexenio, sirviendo al pueblo de México, y será la historia la que lo juzgue hasta sus últimos días.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO destacó que en la política se le juzga a un dirigente hasta que muere, pero, añadió, lo importante es ser consecuente en un largo tiempo.

"Yo quiero terminar bien, seguir sirviendo al pueblo de México y cuando pase el tiempo, la gente va a juzgarnos, ahora sí que la historia nos juzgará y hay que esperarnos porque falta mucho". Andrés Manuel López Obrador

lee más Tercer Informe de Gobierno: AMLO dice que cumplió con 98 de sus 100 compromisos

"En la política se le juzga a un dirigente hasta sus últimos días, hasta que muere, porque puede ser que se actúe de manera consecuente en un largo tiempo y luego se claudique al final de la vida", sostuvo el titular del Ejecutivo Federal.

AMLO explicó que en su caso le faltan tres años a su administración, si así lo decide el pueblo ahora con la revocación del mandato en 2022; la naturaleza, la ciencia y el creador.

Al final del sexenio en 2024, abundó López Obrador, "hasta ahí llegué, porque ya lo he dicho varias veces, me voy a retirar, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada, ya termino mi ciclo".

lee más Senado reiniciará sesión para debatir revocación de mandato con nueva pregunta

AMLO: Va a ser la historia la que va a juzgarnos a todos

AMLO ratificó que se está formando un relevo generacional, que también eso es parte del trabajo que realiza la Cuarta Transformación, para entregar la estafeta a mujeres, a hombres con ideales, principios, y que le tengan amor al pueblo para seguir engrandeciendo a México.

"Va a ser la historia la que va a juzgarnos a todos, en su momento", refrendó el mandatario federal.

EASZ