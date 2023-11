Hoy se enviará la terna para nueva ministra de la SCJN, adelanta AMLO; no incluirá a Ernestina Godoy, afirma

Hoy mismo se podría enviar la nueva terna para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pero en ella no se incluirá a Ernestina Godoy, afirmó.

MÁS INFORMACIÓN La oposición en el Senado rechaza la primera terna de AMLO a la Corte

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO se refirió a lo ocurrido en la víspera en la Cámara Alta, sin embargo, dijo que quiere que sea el Senado de la República el que elija a la nueva ministra de la SCJN y no sea nombrada por él.

“Si hay este rechazo o no se logra tener mayoría calificada, hay que volver a enviar la terna con algunos cambios, pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno, o pueden ir uno y cambiar dos, o pueden cambiar los tres”, detalló AMLO.

#ConferenciaPresidente | Jueves 30 de noviembre de 2023. https://t.co/typPvbo9C6 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 30, 2023

Ayer jueves, y tras dos rondas de votación, el pleno del Senado de la República rechazó la terna inicial de candidatas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que deberá enviar otra, que podría llegar esta semana.

En ninguna de las dos rondas de votos que se realizó ayer se logró la mayoría calificada para alguna de las candidatas.

En la primera votación se emitieron 112 sufragios, de los cuales 44 votos fueron en contra de toda la terna; a favor, 58 de Bertha Alcalde; cinco de Lenia Batres y dos de María Estela Ríos González, mientras que hubo tres papeletas nulas y cero abstenciones; sin embargo, se quedaron reservados 18 sobres de senadores que no estuvieron presentes.

Esta mañana, López Obrador dijo que desea que sean mujeres las tres propuestas que mandará por segunda ocasión a la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo.

AMLO expuso que le faltaron siete votos a Bertha Alcalde para obtener la mayoría calificada, ya que logró 68 votos. “Si no se logra tener mayoría calificada hay que volver a enviar la terna con algunos cambios”.

Más adelante, el Presidente atajó las especulaciones de que Ernestina Godoy podría estar incluida en la terna que enviará al Senado, a quien calificó como una abogada extraordinaria, con principios, ideales y honesta.

“Lo mejor de lo mejor y está padeciendo el que la ratifiquen en la Asamblea (Congreso) de la Ciudad de México porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y recibían como moche, como sobornos, departamentos de esas torres que construían, se le conoce como el cártel inmobiliario”, subrayó AMLO.

López Obrador adelantó que si el Congreso de la CDMX no admite la ratificación de Godoy Ramos como fiscal general de justicia capitalina, tiene las puertas abiertas en el gobierno federal.

“A Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros, es que es buenísima, es una mujer preparada, incorruptible”, afirmó, tras resaltar que el tema de su ratificación está trabado por cuestiones políticas y “de venganza” por actuar en contra de dicho cártel inmobiliario.

“Se están vengando, porque ella inició las investigaciones contra políticos corruptos de un partido. Son corruptos, está demostrado, engañaron mucho a la gente, que eran gentes de bien, así como son los conservadores de hipócritas”, acusó López Obrador.

Puntualizó que el PAN tiene los votos que impiden que Ernestina Godoy alcance la mayoría calificada para su ratificación como fiscal de justicia de la CDMX.

AMLO opinó que ante ese bloqueo “es que no se negocie nada, que no se transe, nada más es dejarlo de manifiesto, por qué no lo aceptan, no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía, porque se están vengando porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos”, insistió.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR