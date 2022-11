Rompe Tlaxcala con estigma de trata; “hoy hay seguridad”

Después de que durante años Tlaxcala cargó con el estigma de ser la capital de la trata de personas en México, durante la actual gestión de Lorena Cuéllar no se ha registrado un solo caso en el estado.

Así lo aseguró la misma gobernadora, quien en entrevista con La Razón, destacó que, además, han conseguido el primer lugar a nivel nacional en seguridad, logro que no habían alcanzado en los últimos 15 años.

Este clima de seguridad en Tlaxcala, indicó, ha permitido que más inversionistas lleguen al estado, que haya un mayor desarrollo turístico, generando un importante número de empleos, y que el territorio tlaxcalteca se convierta en un atractivo para la realización de eventos deportivos de primer nivel, como los mundiales de voleibol y de tiro con arco.

De cara a su Primer Informe de Gobierno, que se realizará el próximo domingo, la mandataria tlaxcalteca señaló que uno de los rubros más importantes, en el que le rendirá buenas cuentas a la población, es en materia de salud, renglón en el que, además de enfrentar positivamente la pandemia de Covid-19, su Gobierno está desarrollando nueva infraestructura en el estado.

Y luego de participar en la marcha masiva con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Tlaxcala destacó el liderazgo del mandatario y aseguró que la sucesión adelantada no afectará a la Cuarta Transformación.

Consideró que el candidato presidencial surgirá de entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández y que ellos sabrán alcanzar los acuerdos necesarios para evitar una fractura interna en su movimiento.

Se acerca su Primer Informe, pero si nos regresamos al inicio de su gestión, ¿qué fue lo que recibió de Tlaxcala? Yo creo que, como todo, uno va llegando con nuevas ideas y tienes ganas de hacer muchas cosas. Yo lo que vi que hacía falta era meter mano y mucho trabajo en el tema de salud, de seguridad, de varios temas, muy emocionada y contenta de hoy servir a los tlaxcaltecas, porque la gente de Tlaxcala es como en ningún otro lugar, por eso hemos logrado que llegue gente de todo el mundo, por ejemplo.

Yo en campaña decía que quería que conocieran a Tlaxcala en el mundo entero y la verdad es que hoy hemos logrado, en poco tiempo, llegar a muchos lugares. Tuvimos visitas de muchos países y el próximo año tendremos de 132 países que van a llegar para el Mundial de Voleibol, que después de 20 años no había salido de Europa y hoy lo vamos a tener, y los ojos de 166 millones de espectadores vamos a tener en Tlaxcala y eso ha hecho que tengamos nuestros hoteles al 100 por ciento, nuestros restaurantes al 100. La gente da muy buenos comentarios del estado y algo que me ha ayudado mucho es la gente, que se ha comportado con una gran hospitalidad.

¿Cuáles son los principales logros que ha tenido en este periodo en materia de infraestructura y salud? En infraestructura se hacía siempre muy poca obra. El estado es el estado con menos recursos de todo el país y tuvimos que hacer un gran ahorro, una gran bolsa de recursos de todas las dependencias que me ayudaron también a ahorrar para hacer una bolsa que anteriormente se gastaban 300 millones de pesos en obra y logramos incrementar a dos mil 500 millones. Hicimos 541 obras de envergadura, de gran impacto, entre ellas cuatro hospitales que hoy abrieron sus puertas para dar, por ejemplo, hemodiálisis a 30 mil personas.

La Clínica de Hemodinamia, que nosotros tenemos en Tlaxcala el segundo lugar por muerte de temas cardiacos, hoy tendremos este lugar que dará servicio; hoy operamos en Tlaxcala de cataratas de manera gratuita; hacemos trasplantes como nunca hemos hecho trasplantes en Tlaxcala; pusimos en marcha el que era el helicóptero del Gobierno del estado, hoy está convertido en ambulancia, para que los órganos lleguen a otros estados; hemos mandado órganos, porque se ha convencido a muchas familias que sus parientes están ya desafortunadamente en etapa terminal y han decidido ayudar y aportar para otros estados. Estos hospitales están catalogados como unos de los mejores del mundo, dicho por revistas que certifican a la arquitectura a nivel mundial, pero además el equipamiento es el más sofisticado; ningún hospital, o muy pocos, tienen el equipo que nosotros tenemos, es el más solicitado.

En el tema de salud hemos logrado ser de los primeros estados del país en sumarse al IMSS-Bienestar y esto nos ha ayudado a que hoy tengamos mil 100 médicos más, tenemos médicos especialistas, se logró la rehabilitación de todas las clínicas, el equipamiento; estamos llegando a ocupar todos los centros de salud, pero sobre todo en medicamentos; nosotros recibíamos el medicamento al 20 por ciento, hoy lo tenemos al 96 por ciento.

En la pandemia, la etapa que le tocó, ¿cómo la enfrentaron? Llegamos y estaba en semáforo rojo, estaba la situación bastante compleja y lo que hicimos fue hacer llegar lo necesario. En 15 días logré tener el semáforo en verde. Hoy ya es historia.

La pandemia afectó al desarrollo económico de todo el país. Tlaxcala, ¿cómo está en el rubro económico? Somos sumamente afortunados porque Tlaxcala está dentro de los estados que, a pesar del Covid, no le afectó la pandemia. Hemos logrado siete mil millones de pesos en inversión, 17 nuevas empresas en este tiempo, que han dado mucho trabajo afiliado al IMSS; 16 empresas que se ampliaron y nos ha ido muy bien en el tema económico, lo que se ha conjugado con el turismo.

En turismo, ¿cuál es el escenario de Tlaxcala? Nosotros hemos sabido aprovechar toda la riqueza que tiene Tlaxcala; es muy rico en su cultura, en sus tradiciones, en su calidad; logramos, después de 20 años, ser reconocidos por la UNESCO como un destino donde los 122 edificios los estamos cuidando como Patrimonio Cultural de la Humanidad y eso trae como muchos turistas de la cultura, esa idea de ir a conocer Tlaxcala; abrimos un museo nuevo, tenemos obras muy importantes en ese museo, de artistas muy reconocidos de todo el mundo. La verdad es que el turismo ha ayudado mucho al desarrollo económico. Dos eventos internacionales, un tour mundial de voleibol y también un Mundial de Tiro con Arco.

El eslogan de “Tlaxcala sí existe” ganó el primer lugar de América Latina y eso parecía controversial, porque obviamente Tlaxcala sí existe, pero era justamente buscar cómo hacerlo controversial para que tuviera esa aceptación que hoy tiene; inclusive, veía en el Mundial que mucha gente que se fue al Mundial llevaba sus lonas de “Tlaxcala sí existe” y eso me llena de orgullo.

Otros estados que han tenido el reconocimiento de la UNESCO padecen por la inseguridad. ¿Cuál es la situación del estado en cuanto a la seguridad? Hoy, Tlaxcala está en primer lugar a nivel nacional en seguridad. Eso, para mí, es un gran reto mantener ese primer lugar. Desde hace 15 años no habíamos tenido un primer lugar en Tlaxcala y hoy llevamos ya varios meses de manera consecutiva y tenemos que mantenerlo, porque eso es lo que nos lleva a que muchos inversionistas quieran llegar a Tlaxcala, se sientan tranquilos; lograr esos mundiales, todo eso es producto de esa seguridad que los visitantes sienten al llegar a Tlaxcala.

Es decir, ¿no tienen índices de asaltos u homicidios? Nosotros, en los últimos meses, no hemos tenido un solo asalto, ningún problema de trata de personas desde que llegamos, no hemos tenido ni uno solo; los delitos más graves de feminicidio, de homicidio, van a la baja y eso también a nosotros nos compromete. Tenemos cerca de 371 delitos al mes y hay lugares que tienen miles, por eso es que tenemos que cuidar nuestra ciudad, porque además es muy complicado poder protegerla cuando estamos cerca de estados como Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo; entonces, tenemos que blindarla. Estamos construyendo el C5 de inteligencia; el próximo año vamos a tenerlo ya construido, se ha equipado, se ha comprado los equipos más sofisticados, certificando a los policías, trabajando con ellos de manera cercana con la gente.

Bajo su gestión se ha ido desvaneciendo el estigma de que Tlaxcala es la capital de la trata, ¿es así? Así es. Cuando yo estaba en campaña, sobre todo cuando venía a entrevistas, me decían: ‘y qué va a hacer para la trata’. Era un tema que siempre era una constante en entrevistas. Hoy, poco se me pregunta de ello. No hemos tenido un solo caso; al contrario: hemos detenido a los que provocaron un caso en épocas pasadas y eso nos ha ayudado mucho. Esas casas que anteriormente existían de los que se dedicaban a eso, hoy están vacías, hoy no tienen ya movimiento y eso nos da también tranquilidad de saber que Tlaxcala se ha convertido en un lugar donde la trata, desde que entré, no tenemos un solo caso, afortunadamente.

Además del C5 que preparan para 2023, ¿qué otros proyectos pueden esperar los tlaxcaltecas para el año próximo? Inauguraciones de muchísimas obras. El albergue para pacientes de familiares de enfermos, la Ciudad de la Salud, porque estamos concentrando todo el tema de la salud; el próximo año estaremos construyendo el Hospital de la Mujer. Vamos a construir la Ciudad de la Seguridad, para que vayamos teniendo polos en donde la gente ya tenga esa organización. Vamos a iniciar la primera etapa de la Ciudad Administrativa, para que todas las dependencias estén en un solo lugar, para hacer más ágil todos los trámites. Vamos a pasar a ser un gobierno digital; eso también es muy importante para que se acabe la corrupción, tenemos que poner todo digital, para que nos ayude a controlar todo el dinero que ingrese y haya una transparencia total.

En los temas de corrupción, hemos trabajado mucho para que haya castigo a quienes anteriormente no tenían ningún seguimiento a sus temas y hoy muchos presidentes municipales del pasado están en esa situación de resarcir el daño que hicieron al estado.

Los vimos muy activos el domingo con el Presidente. ¿Cómo está la fortaleza del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 4T? Estuve en esa marcha de muchas horas, en donde la gente estaba emocionada, a pesar de las horas que pasaban y de lo difícil que era pensar entrar en el Zócalo. Siempre decía: ‘no va a caber toda esta gente’ y mucha gente seguramente lo pensó, porque nosotros empezamos a marchar desde el Auditorio Nacional y era así como interminable, pero la gente que ibas viendo estaba llena de alegría, de emoción, de letreros, de detalles para el Presidente, de cariño y orgullo para el Presidente. Fue muy motivante y hermoso. Yo estoy segura que no lo voy a volver a ver, porque realmente se siente amor a una persona que ha entregado su vida al beneficio de millones de mexicanos.

La sucesión adelantada al interior de Morena, el grupo de “corcholatas”, ¿afecta la Cuarta Transformación? No, al contrario, yo creo que estamos haciendo todos ejercicios muy conscientes; por ejemplo, a mí me ha tocado que vaya Adán (Augusto López) a ver el tema al Congreso, como hizo todo su recorrido; Claudia (Sheinbaum) firmó un convenio que me está ayudando precisamente para la plataforma digital. Entonces, se viene haciendo un trabajo de mucho respeto y en este momento no nos estamos involucrando en otro tema más allá, esperando los momentos. Hoy tenemos un Presidente y estamos esperando los momentos para poder participar y fortalecer cada día más este movimiento.

¿O sea que la gobernadora no tiene favorito o favorita? No, en este momento para mí entre ellos dos está quien pueda ser el próximo o la próxima presidenta y pienso que entre ellos dos también va a haber una gran unidad; sea uno o sea otro, va a haber una gran fortaleza para cuidar este movimiento y que no haya desunión.