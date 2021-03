"Soy humano y tengo desconocimientos": Fernández Noroña tras no poder decir cifra del presupuesto que recibe el INE

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, "resbaló" esta tarde durante la sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados cuando se decían comentarios relativos a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la sobrerrepresentación.

Durante su intervención, Fernández Noroña hablaba sobre un posible juicio político contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama.

También criticaba los comentarios de Lorenzo Córdova sobre que el presupuesto del INE no alcanza para realizar las consultas ciudadanas impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue entonces cuando la diputada Clementina Marta Dekker Gómez del PT preguntó a Fernández Noroña la cifra concreta del presupuesto del INE.

"Parece que todo lo sé, pero no todo lo sé. No tengo el monto preciso de cuanto recibe el INE, pero si sé que los consejeras y consejeros ganan 250 mil pesos mensuales", respondió Fernández Noroña.

El diputado del PT pidió a sus asesores el dato concreto para responder a la pregunta de Marta Dekker. Cuando le entregaron la cifra, Fernández Noroña se limitó a decir:

"¡Caray! No sé ni leer las cifras, es un montón de dinero. Muchos millones, muchos miles de millones, compañeros, ¿cómo puede decir el INE que no le alcanza? No tienen vergüenza, lo que no tienen es vergüenza. Le sigo debiendo la cifra, compañera. Le pido su comprensión. A los compañeros y compañeros también para que ven que soy humano y tengo desconocimientos", concluyó.