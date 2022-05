"Humberto Moreira no es priista": Alejandro Moreno responde ataques contra candidata en Hidalgo

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, expresó que Humberto Moreira "no es priista" , luego de que el exlíder del tricolor afirmó que la gubernatura de Hidalgo la ganará el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio Menchaca.

Este miércoles, en entrevista con medios, el exgobernador de Coahuila arremetió contra la abanderada del PRI a la gubernatura de ese estado, Carolina Viggiano, quien también es su cuñada al estar casada con su hermano, Rubén Moreira, líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados.

En respuesta, "Alito" Moreno comentó que “Humberto Moreira no es priista, no merece ningún comentario, solamente es un ciudadano que puede emitir su opinión. Nosotros seguimos trabajando y lo que sí te digo es que aquí en Hidalgo vamos a ganar la gubernatura".

Estoy terminando una muy buena conferencia de prensa en Hidalgo, en la que expusimos la innegable intromisión del Gobierno Federal en contra de nuestra candidata @caroviggiano.



Durante conferencia de prensa, señaló que el partido ha registrado el comportamiento de la militancia, pues no se permitirá la violación a los estatutos.

En ese sentido, indicó que inició el proceso de expulsión en contra de Pedro Luis Noble y Manuel de Jesús Rivera, militantes del tricolor que apoyaron a otros candidatos durante el actual proceso electoral.

Ahora resulta… ¡Qué inteligente! nada más salen a decir 'oye, yo estoy con este candidato, pero pues luego me regreso al PRI, aunque pierda y quiero ser candidato del PRI'. Eso no va a volver a pasar y la decisión, si violan el estatuto, es expulsión del partido. Aquí no vamos a permitir traidores en el partido Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Moreno Cárdenas también refirió que no dejará el cargo como dirigente del PRI, en caso de que las elecciones no le favorezcan al partido, pues afirmó que a él no lo puso un grupo o un dedazo, sino que ganó la dirigencia nacional del PRI con cerca de dos millones de votos, de manera democrática. Ante ello, recordó que fue electo por cuatro años.

Fui electo cuatro años y cuatro años voy a estar al frente del partido Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Sobre los audios recientemente difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los cuales denuncia presuntos actos de corrupción con fines electorales, Moreno Cárdenas, aseveró que el material está editado y tiene como propósito distraer de la situación de inseguridad del país.

"Que denuncien. Esto es puro show mediático para distraer la atención. Se les mueren las niñas y las mujeres, hay asesinatos, más de 100 mil desaparecidos. No tiene vergüenza este gobierno", puntualizó.

