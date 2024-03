Ir a la Ibero no fue acto de fe, fue un acto democrático, afirma Clara Brugada.

Clara Brugada Molina, candidata a jefa de Gobierno por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", conformada por Morena, PT y PVEM, dijo que asistir a la Universidad Iberoamericana presentar sus propuestas de gobierno ante estudiantes “no fue un acto de fe sino un acto democrático”.

“Yo estoy muy contenta por esa experiencia. Es una experiencia que garantiza mucha interacción con los jóvenes. Escuchar los puntos de vista de todo tipo y tener la oportunidad de poder contestar, de poder debatir incluso con ellos. A mí me gustó. Me encantó, estoy acostumbrada a poder platicar, debatir, interrelacionarme con gente que piensa distinto”, dijo

Asimismo la candidata dijo que respecto a quién pudo haberse hecho pasar por estudiantes de Ayotzinapa a las afueras de la Ibero, aunque aún no tiene claro quién pudo cometer “ese acto desesperado”, le pareció muy importante que los propios estudiantes de Ayotzinapa se deslindaran, así como los jurídicos que están apoyando a Ayotzinapa.

“Mucha gente de Ayotzinapa se deslindó. Entonces queda muy claro que pues hay personas que están utilizando esta lucha social justamente para golpear, ¿no? En los medios apareció sin que todavía se supiera si eran o no eran como una realidad. A mí me encantaría que ahora los medios así como se publicó, pues ahora pudieran decir no eran de Ayotzinapa, eran impostores de esa lucha agrediendo a una candidata”, refirió.

Al afirmar que esos actos son parte de una “guerra sucia de esta campaña”, Brugada afirmó que “yo espero que le detengan. Miren, están muy pues enojados, desesperados, les comentaba yo que el sábado que tuvimos un evento en San Miguel Teotongo, a unos cuantos metros ellos también hicieron otro evento, como una especie de provocación. Luego, no les fue bien el domingo. Y entonces, pues es una reacción que tienen y eso no, no se vale, no. O sea, nosotros de ninguna manera estaríamos actuando así”.

La candidata por la jefatura de gobierno dijo que el Instituto Electoral tiene que responder en lo que le toca, por ejemplo, “en lo de ayer pues tenemos que investigar quienes fueron, eso no le toca el Instituto Electoral, y estaremos siempre haciendo los señalamientos al Instituto cuando le toque”.

Respecto a si la candidata va a blindar su campaña o a tomar medidas emergentes para garantizar la seguridad propia y de sus simpatizantes, Brugada subrayó: “no voy a implementar medidas de seguridad. No lo tuve ayer. No lo tuve hoy, ni lo voy a tener en los demás días. Así que yo voy a seguir de manera libre, haciendo mi campaña y convocando a que haya respeto. Adelante”.

Finalmente y al retomar el tema del cartel inmobiliario dijo que “bueno, aquí hay una situación que nos dice que está muy vivo el cártel inmobiliario, que hizo presencia hace unos días haciendo un túnel, perforando, el túnel del metro. Le echan la culpa a Seduvi y la autorización de Seduvi está de años atrás, de hace muchos años, dentro del plan de desarrollo delegacional. Así que no tienen que echarle la culpa al gobierno. Tienen que hacerse responsables. Tienen que dar la cara y no lo han hecho”.

Acotó que la anterior autorización de perforación fue mientras gobernaba Santiago Taboada, candidato a gobernar la ciudad por la oposición.

