Ignacio Mier: Críticas a libros de texto son impulsadas por los conservadores

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, apuntó que las críticas que han recibido los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar, “es parte de la estrategia política de la oposición y no una preocupación educativa genuina, ni sustentada”.

“Es su estrategia, no nos engañemos, no es un tema técnico pedagógico, no es un tema educativo, es un tema político; está inscrito en la política que están impulsando ellos”, expresó.

Recordó que personajes como el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marko Cortés, han llamado incluso a desprender parte del contenido de los libros de texto, pero lo hacen, dijo, “sin sustento técnico, pues él no tiene una formación pedagógica, ni los estudios profesionales que avalen sus comentarios”.

Por ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política cuestionó severamente, cómo entonces, figuras como el líder citado pueden cuestionar el diseño y el contenido de los libros de texto.

Ante estas manifestaciones, Mier Velazco llamó a escuchar la voz de los profesionales de la educación y pedagogos, para que sean ellos y desde el conocimiento, los que evalúen el contenido de estos textos.

El parlamentario recordó que este tipo de manifestaciones trasnochadas y conservadoras no son nuevas, pues tal parece que gustan “en meterse en gusanos del tiempo”.

Al respecto, rememoró que “en tiempos de López Portillo salieron a quemar, los del PAN, los libros de texto porque estaban plasmándose imágenes del aparato reproductor masculino y femenino, y eso era un atentado a las buenas costumbres”.

