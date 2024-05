Esta es la IMPORTANTE razón por la que no debes cortar el pelo a tu perro durante la temporada de calor

La temporada de calor nos está afectando a todos. Las altas temperaturas no sólo nos agotan y nos generan malestar, sino que también nos exponen a enfermedades como quemaduras e incluso infecciones intestinales. Sin embargo, no solo los humanos estamos expuestos, sino también nuestros perros, gatos y mascotas.

Por ello, no es inusual ver a tantos “lomitos” y “michis” resguardándose del calor en las calles, en las sombras. En los hogares, buscan los lugares fríos, como la ventana, los ventiladores o los espacios en la cocina con la temperatura más baja, como los que están cercanos al refrigerador.

Si es el caso de tus mascotas, seguramente has pensado en darles cuidados especiales para evitar que sufran con el calor. Probablemente, has pensado en cortarles su pelo para prevenir que se acaloren de más. Sin embargo, según especialistas esta no es una práctica recomendada, e incluso puede hacerle daño. ¿Por qué? Te contamos.

Los perritos deben mantenerse frescos en estas épocas de calor. Especial

¿Por qué no debes cortarle el pelo a tu perro durante la temporada de calor?

Es normal e intuitivo querer cortar el cabello de nuestros perritos en temporada de calor, sobre todo a las razas con abundante pelo, pues creemos que con esto se sentirán más frescas en este tiempo de altas temperaturas.

Sin embargo, de acuerdo con expertos, como el sitio especializado en nutrición canina Nupec, cortar el pelo a tu “lomito” puede no ser buena idea.

Éste explica que el pelaje de los perros tiene varias funciones para proteger la salud de los animalitos, entre ellas la de regular su temperatura y protegerlos del calor.

De esta forma, si se rapa al perrito o se le corta mucho el pelo, su piel queda expuesta y sin protección, lo cual lo expone más a quemaduras solares, así como a radiación por rayos ultravioleta.

Los perros no sudan como los humanos para regular el calor, por lo que cortarles el cabello no ayudará a reducir su sensación de calor .

Entonces no, cortar el pelo a tu “lomito” no es una buena idea para ayudarlo a sentirse fresco, sino todo lo contrario.

Entonces ¿qué se puede hacer para cuidar a los perritos en temporada de calor?

De acuerdo con los especialistas de Nupec, para proteger a los perritos en esta temporada de calor, es importante seguir estos consejos en lugar de cortarles el pelito:

Mantenerlo hidratado todo el tiempo; garantizar que tenga acceso a agua fresca y limpia

Permitir que el perro se encuentre en un lugar fresco y bien ventilado

Cepillar su pelaje, lo cual ayuda a eliminar los cabellos que suelta cuando muda, que a la vez le permite sentirse más fresco

Recuerda que la mejor orientación siempre la dará un profesional, en este caso, un veterinario.

am