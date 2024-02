Impugna legislador de Morena nombramientos

José Ramón Enríquez, senador de Morena, acusó que la “mafia del poder”, encabezada por el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, pone en riesgo el triunfo electoral el 2 de junio, por imponer a candidatos por intereses y componendas políticas.

Por ello, impugnó la designación de los candidatos del guinda para el Senado por Durango, que llevan al petista Gonzalo Yáñez y a Margarita Valdés, dejándolo fuera de la postulación.

En conferencia de prensa, acusó que Mario Delgado no cumplió con la definición de los candidatos a través de la encuesta.

Dijo que por ello presentó un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Quiero expresarles con indignación que se siguen haciendo los procesos internos en Morena sin respetar a las bases, a los militantes y simpatizantes, mienten cuando dicen que las encuestas definen que es el principal instrumento para tomar las decisiones y finalmente son decisiones discrecionales”, aseveró el legislador.

Aseguró que hay cientos de miles de inconformes en el movimiento por las decisiones tomadas por Mario Delgado que, dijo, se mueve por sus intereses y se aleja de los criterios establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nuevamente Mario Delgado toma decisiones en lo oscurito, esconde hasta las encuestas y en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, pero al pueblo no se le engaña, como dice el Presidente, y los principios de no mentir, no robar y no traicionar, pues definitivamente creo que no los ha escuchado Mario Delgado”, señaló.

Dijo que entre los actuales senadores existen varios inconformes que han dejado fuera de la posibilidad de reelegirse y señaló que esto también replica en la postulaciones para las diputaciones.

Ante la pregunta de si esto puede afectar el triunfo de Morena en la elección del Congreso o la presidencial, confirmó que al final será el movimiento el que sufra los resultados negativos.