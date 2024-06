Impugnaciones sin aspavientos

Y para quienes pensaban que en la Ciudad de México el tema de las impugnaciones a la elección iba a estar complicado, resulta que hasta el momento suman 129 los recursos presentados: 42 contra la elección de diputaciones locales, 41 en comicios para alcaldías, 29 en la de Jefatura de Gobierno y 17 relacionados con el reparto de diputaciones por la vía plurinominal. Hasta el momento, se ha informado sólo sobre cuatro alcaldías y seis distritos electorales sobre los que no se ha presentado impugnación alguna: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Tláhuac. En las primeras dos ganó la coalición opositora y en las dos últimas, la coalición de Morena y sus aliados. Parece que ahí, tanto de un bando como de otro, no tienen duda de quién ganó y no van a gastar pólvora en infiernillos. El tribunal local, por lo pronto, tiene buen margen para empezar a resolver los asuntos sin mayor presión. Quizá, nos comentan, el que más atención pudiera atraer es el del reparto de pluris al Congreso local. Por lo pronto, pendientes.