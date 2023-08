Impugnaciones a medidas del INE 'por rutina', no es asunto legal sino político, asegura AMLO

Las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra las medidas cautelares dictadas por el INE para no hablar de temas electorales, fueron realizadas por los abogados “por rutina”, ya que no se trata de un asunto jurídico sino político.

Así lo afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, donde dijo desconocer el contenido de las impugnaciones que realizó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

“No es un asunto legal, sólo jurídico, es un asunto político, básicamente. No (las conozco), nada más dicen ‘ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes’, entonces Jesús (Ramírez) lo que hace es que los baja y ya (…) Es como la Santa Inquisición”, sostuvo.

El mandatario consideró que mientras no haya cuestiones más graves, no pasa nada si el INE pide retirar algunas conferencias. “Sí se presentaron dos impugnaciones, lo hacen por rutina los abogados de aquí, ya ven como son los abogados”.

Lo anterior dio pie a AMLO para acusar a los abogados de Claudio X. González que en lugar de investigar el expediente que envió con los contratos millonarios de la senadora Xóchitl Gálvez, “se dedicaron a proteger a quien presuntamente había cometido delitos; es el mundo al revés”.

El Presidente se pronunció por que las autoridades electorales especifiquen los lineamientos para conocer qué se puede decir en las conferencias sobre las elecciones.

“Ojalá y digan algo sobre lo que se puede decir en las conferencias. Iban a sacar unas recomendaciones, reglas o los lineamientos generales, ojalá y lo hagan”, insistió AMLO.

Sin embargo, comentó que sus adversarios, “los conservadores corruptos, hipócritas, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras, no. Dicen algunos: no quiero las mañaneras. Primo hermano, no las veas, somos libres, para qué te mortificas, no andes haciendo coraje”, concluyó.

Las impugnaciones del Gobierno federal pretenden revocar el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitido el 13 de julio, que ordenó al Presidente eliminar o modificar el contenido de su conferencia matutina del 11 de julio en la que se expresó en contra de Xóchitl Gálvez.

Asimismo, pidió a López Obrador que “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.