Impugnaciones y mundos al revés

Y es el Partido Acción Nacional el que estos días ha abierto ofensivas contra institutos electorales estatales, primero contra el de la Ciudad de México y ahora contra el de Yucatán, a los cuales acusa de lo mismo: haber dado más curules por la vía plurinominal a la coalición oficialista. ¿Qué no eran otros los que solían poner en tela de juicio las acciones del árbitro electoral en el pasado?, se preguntan algunos que hoy ven al albiazul en el rol de impugnador. “Ahora en Yucatán, Morena quiere arrebatar en la mesa los votos que no ganó en las urnas. Reprobamos la decisión del IEPAC de otorgar ilegalmente más diputados a Morena y aliados de lo que les corresponde”, señaló Marko Cortés, a quien no agradó el reparto de 14 pluris con las que Morena al final se hizo de 21 curules, contra 12 de Acción Nacional y aliados y dos de MC. Con la cuestionada asignación, los guindas se quedan a sólo tres diputados de tener mayoría calificada. Así las batallas en días para muchos, aún extraños.