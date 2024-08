“Inadmisible”, que quieran dictarnos reglas procesales

Tras la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre los riesgos de la reforma judicial, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que es inadmisible que desde el extranjero se quiera dictar la aplicación de reglas procesales, por lo cual no se aceptará ningún tipo de intervencionismo.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el zacatecano rechazó las declaraciones del diplomático estadounidense, y afirmó que los legisladores mexicanos no van a permitir cualquier tipo de injerencia que viole la autonomía, la independencia y la soberanía de México.

“Los legisladores no vamos a permitir, no vamos de ninguna manera aceptar que desde el exterior nos dicten cómo deben ser nuestras leyes. Vamos a actuar con dignidad y con una estricta defensa a nuestra soberanía, a nuestro país, nunca volveremos a ser ni dependencia ni colonia ni de EU ni de ninguna nación”, dijo.

El embajador Salazar advirtió el jueves, que si pasa como está la reforma judicial con la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, significará un “riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México” y una “amenaza” que generaría “turbulencia” en la relación comercial entre ambos países.

En respuesta, el también presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que el 2 de junio hubo un proceso electoral que se debe respetar, donde millones de mexicanos decidieron por la continuidad de la transformación.

“Hay que tener cuidado porque ahora se han alineado los intereses de representantes extranjeros con representantes de trasnacionales, con representantes de los grandes capitales en México que no quieren que el Congreso legisle, o que legisle como ellos quieren, y eso no va a ser posible”, subrayó.

Monreal Ávila dijo que es respetable la opinión de todos sobre la reforma judicial, pero no se acepta ningún tipo de intervencionismo desde el exterior: “Siempre hay que oponernos a la injerencia de los extranjeros, a que no permitamos que su influencia llegue a tal, que nos dicten reglas procesales o reglas jurídicas o reglas de comportamiento en la política”, concluyó.

Por separado, el exsecretario de Relaciones Exteriores y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reviró al embajador Salazar, al señalar que Estados Unidos es el país en el que se eligen más jueces desde hace años, pese a lo cual México no ha hecho acusaciones como las que hizo el embajador.

“What are you talking about, Ken? Lo digo en español: Querido Ken, ¿de qué estás hablando? Estados Unidos es el país, de nuestros socios, que más elige jueces. Se eligen jueces en 42 estados de la Unión Americana, eso lleva más de siglo y medio, México nunca dijo ¡Uy!, está en peligro la democracia de Estados Unidos, nadie ha dicho eso, al contrario, la fortalece”, expresó.

Asimismo, señaló que el mismo mandatario estadounidense, Joe Biden, ha criticado el actuar de la Corte en aquel país, al que ha señalado de una “crisis ética”.