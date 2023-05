Tunden en redes a Margarita Zavala; con el Inai se puede saber la 'calidad del aire', dice 

La diputada federal Margarita Zavala ha generado polémica en redes sociales después de que se viralizó un video en el que asegura que, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se puede conocer la calidad del aire de cualquier parte del país.

Esto luego de que un seguidor la cuestionó sobre la importancia de defender al Inai, que lleva un mes en inoperancia debido a la falta de nombramientos de tres de sus comisionados.

En el video, la exprimera dama y excandidata presidencial señala que "uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del Inai. Uno puede pedir los niveles contaminantes de una playa, o de un lago, o cómo están los bosques de nuestro país”.

Y afirmó que “no solo es un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar un medio ambiente sano, sostenibles".

"El Inai justamente a lo que te ayuda es a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en México. No es contra el gobierno, es a favor de los ciudadanos, pero aquí si uno no piensa igualito te mandan a decir que los estás atacando. Pedir la verdad, pedir información de una autoridad que nosotros pagamos no es más que pedir que se cumpla la ley"