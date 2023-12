Inai elige a Adrián Alcalá como nuevo comisionado presidente

Adrián Alcalá es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), después de que obtuviera la mayoría de votos en el proceso interno del organismo.

En sesión extraordinaria del Inai, celebrada este domingo con el objetivo de asignar la función de presidente a uno de los comisionados de cara al fin de la gestión de Blanca Lilia Ibarra, se realizó la votación entre los cuatro comisionados.

Sin embargo, las primeras tres rondas resultaron en empate entre los comisionados Adrián Alcalá y Josefina Román Vergara. Por ello, hasta la cuarta ronda, se recurrió al voto de calidad emitido por la hasta hoy presidenta Blanca Lilia Ibarra, por el cual Alcalá Méndez ganó la mayoría con tres puntos.

Al tomar protesta como comisionado presidente, Adrián Alcalá dijo que estaba agradecido por “la confianza que esta tarde se ha depositado en mi persona para presidir, durante los próximos tres años, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, con ello, ser la voz de los grandes liderazgos y colegas”.

Previamente, la comisionada Norma Julieta del Río, quien también se había inscrito para contender por la presidencia del Inai, decidió retirar su postulación a causa de que, acusó, dentro del mismo hay “falta de atención de denuncias internas” y que no avalará a personas “que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas del Inai”.

"He decidido bajar mi candidatura a presidir este instituto. Lamentablemente no se alcanzó el consenso necesario para lograr un acuerdo de unanimidad, debemos de ver más allá de los intereses personales. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto. No se trata de una aspiración personal, si lo fuera me hubiera mantenido hasta la recta final, es una aspiración institucional", dijo al iniciar la sesión que se sostiene ahora mismo en una primera ronda.

