Inai presenta recurso ante SCJN para poder sesionar con 4 comisionados

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en días pasados negó la petición del organismo para sesionar con cuatro comisionados.

El Inai solicitó a la Corte que el Pleno pueda sesionar con 4 comisionados, mientras los senadores eligen a los cargos faltantes, pero en esta ocasión, el caso recaerá en un ministro diferente, a Loretta Ortiz, quien el pasado 24 de abril negó al Pleno dicha capacidad.

En la sesión de este martes, los comisionados advirtieron que al no sesionar, el presupuesto del Inai se encuentra en riesgo, ya que, en caso de que en noviembre los legisladores decidan reducirlo, no podrán presentar una controversia constitucional ante la SCJN, porque no cuentan con el quórum legal necesario.

La comisionada Norma Julieta del Río acusó que que algunas instituciones públicas han instruido no contestar las solicitudes de información, especulando que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pudo ordenar dicha instrucción.

Por su parte, la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, adelantó que continuarán acudiendo a las instituciones legales para que el Instituto pueda cumplir con sus funciones. También señaló los ataques que ha recibido el INAI, así como las propuestas para desaparecerlo.

“El derecho a saber sobre la vida pública de México se encuentra amenazado

“No nos pueden acallar no nos pueden cerrar la boca para limitar el derecho a la expresión o al libre acceso a la información (…) sin un organismo verdaderamente autónomo que obligue autoridades a transparentar el cumplimiento de sus funciones también está en riesgo la construcción de un estado de derecho”, dijo.

Este martes, el Pleno no pudo llevar a cabo la sesión al no contar con el quórum legal necesario para realizarla. Para ello, se requieren cinco, que es el mínimo necesario.

JVR