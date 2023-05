Ordenan liberación de exfuncionarios de Segalmex; aluden falta de elementos para iniciar proceso

El caso de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por presuntos desvíos de recursos del organismo se diluye, luego de que un juez de control del Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó no vincular a proceso al ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, Jesús Óscar Navarro Garate y a otros dos exservidores públicos, por la supuesta compra de cuatro mil millones de pesos en lácteos en 2020.

El juez determinó que no existen elementos para iniciar un proceso en contra de Navarro Garate, pero tampoco contra Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de Aseguramiento de la Calidad Liconsa y Enrique Zamorano Solís, ex subgerente de la paraestatal, todos ellos acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los tres servidores públicos abandonarán el penal en las próximas horas.

Sin embargo, el juez sólo actuó contra Edgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante de la empresa Vicente Suárez 73, quien se había comprometido a entregar 400 mil litros de leche procesada y 13 mil 216 kilogramos de grasa butírica diarios, pero incumplió el contrato.

De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de los exfuncionarios, a pesar de que Navarro Gárate fue quien denunció desde 2020 que había una serie de contratos celebrados por Segalmex, Liconsa y Diconsa que no cumplían con la normatividad vigente y representaban un desfalco para la hacienda pública.

A pesar de las denuncias, directivos de Segalmex, organismo creado durante la presente administración, no atendieron la denuncia y fue hasta que la ASF dio a conocer los presuntos desfalcos que se tomaron cartas en el asunto. Hasta ahora el presunto desfalco contra el organismo asciende a más de 15 mil millones de pesos .

