INAI rechaza expresiones de la CNDH por caso Colosio

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas rechazó las expresiones vertidas este miércoles por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y consideró que la misiva que se mostró ayer fue un “balde de agua fría”, aparte de descortés al grado del agravio.

“Nos pareció a todos, como un balde de agua fría la emisión de una carta que no solamente es descortés, porque incluso alcanza los niveles del agravio, de una institución que consideramos como los otros órganos constitucionales autónomos, hermanas en términos de la pertenencia de ese conjunto de instituciones construidas a la luz de nuestra Constitución”, expresó.

El comisionado dijo que ambas dependencias son garantes de los derechos fundamentales, por ello no deberían entrar nunca en colisión.

Durante la sesión de este jueves, aseveró que existen siempre posibilidades de fricción entre las competencias de una y de otra dependencia, pero aclaró que siempre debe existir diálogo para el respeto interinstitucional. Además, dijo que el INAI y sus similares locales emiten resoluciones vinculantes e inatacables y esas resoluciones se emiten a los sujetos obligados.

“Este el caso del ejercicio de estas potestades que han resultado de molestia, desagrado, vamos a decirlo elegantemente, de rebeldía institucional de la CNDH”, destacó.

Además, agregó: “Han pasado 27 años y francamente lo que causa extrañamiento es que venga esta resolución a colocarse en una posición de confrontación. La CNDH dice que no le parece correcto, que no es dable que ella que defiende los derechos humanos se encuentre con un planteamiento de confrontación cuando nuestra resolución le ordena, no le solicita ni le recomienda, le ordena entregar una versión pública suficiente y conveniente al grado de la utilidad del derecho que estamos custodiando”, explicó.

Francisco Javier Acuña Llamas expresó que el caso del trágico asesinato de Luis Donado Colosio arrastra una investigación plagada de errores de toda suerte de circunstancias que en el tiempo hacen que todavía a estas fechas no esté plenamente esclarecido.

Al INAI -de acuerdo al comisionado- le toca ordenar una versión pública suficiente para que quien haya solicitado la información relacionada con una serie de actuaciones y una serie de actas e incluso peritajes médicos, se pueda conocer más para despejar estas dudas que, “convertidas en nubarrones, han oscurecido la procuración de justicia en el país y, por desgracia, sirven de banquete para una posible colisión innecesaria entre dos instituciones”, aseveró.

También criticó que se difundiera la carta sin previo aviso, cuando hubiera sido conveniente y necesaria una reunión entre ambos órganos. “Mis compañeras y compañeros esperamos que tengamos pronto un diálogo adecuado, que despejemos deudas de tener resabios de confrontación, y menos aún de rebeldía, porque lo peor del comunicado es que está anunciando una rebeldía para lo que venga respecto de las recomendaciones que este organismo seguirá emitiendo porque es su deber y, especialmente, porque anuncia una batalla legal, así lo dijo” comentó.

