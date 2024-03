Incendios forestales: Por incremento, te decimos dónde reportarlos

Debido a la ola de calor que persiste en algunos lugares de México y que incrementa el riesgo de incendios forestales, las autoridades han llamado a la ciudadanía a que atienda las recomendaciones de las Secretarías del Medio Ambiente y de Protección Civil de cada entidad, a fin de contribuir con diversas acciones y medidas para evitarlos.

“Las diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las distintas áreas del Gobierno federal, estarán atentas para la realización de sus tareas correspondientes, pero la participación, colaboración, compromiso y conciencia de la ciudadanía serán la clave para evitar incendios forestales”, expresó La Secretaria de Medio Ambiente en un desplegado colocado en redes sociales.

En ese sentido, se pide a la población, primero, seguir los lineamientos de las diversas áreas de gobierno relacionadas con prevención de incendios forestales; segundo, evitar fogatas; tercero, evitar las llamadas quemas agrícolas; cuarto, no lanzar espejos o vidrios; quinto, no tirar basura, y sexto, no lanzar colillas o cigarros en los bosques.

La dependencia aseguró que se mantiene un monitoreo constante sobre los incendios forestales que se reportan en el país, debido al aumento en la temperatura, con el propósito de contenerlos, prevenirlos y evitarlos.

Reiteró el llamado a las y los ciudadanos a cuidar los bosques y los pastizales porque estas olas de calor también ameritan que salir a la calle sea cuidándose, de mantenerse bien hidratados y que estemos cubiertos de una radiación intensa, como se prevé.

Medio Ambiente insistió en el llamado a la población para que atienda las recomendaciones que se emiten diariamente en las cuentas oficiales en redes sociales y páginas web con el fin de evitar acciones que propicien incendios forestales como quemas agrícolas, quemas por pastoreo, lanzar colillas de cigarro a los bosques , fogatas o arrojar pedazos de vidrio o espejos.

Si se percibe humo en el hogar es necesario cerrar puertas y ventanas, así como cubrir las rendijas con paños húmedos, así como reportar un incendio al número de urgencias 911, dijo el organismo ambiental.

Ante la presencia de un incendio forestal, se pide a las comunidades vecinas no actuar por cuenta propia, mantenerse alejados y llamar de inmediato al Centro Estatal del Manejo de Fuego (CEMF) en los teléfonos: 5556305360, 5541650823 y 5545650822.

El Sistema Meteorológico Nacional, detalló que las condiciones meteorológicas han propiciado la primera ola de calor de la temporada que inició en marzo y que refleja un sistema de alta presión en donde el aire seco desciende y llegue a las partes bajas de la atmósfera. Esta situación provoca que el nivel de contaminantes sea muy fuerte.

Por lo anterior el sistema recomendó consultar las redes sociales de la CAME e informarse de la calidad del aire a través de la aplicación “Aire” para dispositivos móviles, así como en las páginas oficiales de las entidades de la Megalópolis, que se encuentran en la liga: https://www.gob.mx/comisionambiental/es/articulos/consulta-la-calidad-del-aire-en-las-ciudades-de-la-megalopolis?idiom=es.

