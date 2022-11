Incertidumbre por atraso de libros de texto y cambios en plan educativo de la SEP: Expertos

Especialistas en temas educativos consideraron que el panorama educativo con el retraso de libros de texto y cambios en el plan educativo es de incertidumbre , pues hasta el momento los maestros del país desconocen contenidos y materiales a aplicar.

La coordinadora general de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia criticó que el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga se encuentre analizando programas curriculares en los estados, cuando debe hacerse con especialistas, pues consideró no es político “y eso no lo entiende”.

“El problema es que Max Arriaga no entiende, que no entiende, pues no es político y no tendría que analizar un programa trunco a cada uno de los estados y municipios. Para generar un modelo curricular escolar, con quien te tienes que acercar es con los especialistas en planeación, y antes de hacer un libro debes hacer matrices pedagógicas y todas las matrices y contenidos”, explicó.

En entrevista con La Razón destacó que un plan curricular fortalecido toma en cuenta aprendizajes, previos, diagnósticos o perfiles de ingreso, así como aprendizajes posteriores, pero consideró que la SEP lo que hace es tratar de que la gente lo realice, cuando no se tiene el conocimiento adecuado al no ser especialistas.

“Lo más grave es que no entienden que hay una Ley General de Educación que incluye que debe haber una instalación de un Consejo de Participación Escolar que es indispensable para hacer cualquier cambio al modelo, pero no se ha instalado. Eso ayuda a que los especialistas que ya han realizado libros de texto aporten sus experiencias y se haga un mejor material curricular”, indicó.

La experta en educación dijo que una vez que se tengan los planes y modelos, se pueden comenzar a compartir con los maestros, ya que ellos “en muchas ocasiones tropicalizan los contenidos” por la carga de trabajo que ya tienen. “Esto no es una campaña política, sino la creación de un plan para mejorar la educación en México”, aseveró.

La Razón publicó este jueves que la prueba piloto del nuevo modelo educativo de nivel básico se atoró no sólo por una orden judicial que frenó su aplicación, sino porque al plan de estudios se le siguen realizando cambios y los libros de texto no están listos.

Por su parte, Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), aseguró que el panorama hasta el momento es de incertidumbre, ya que hay un atraso y en estos momentos se debería tener un conocimiento de los libros y temas con los que se va a arrancar.

“De lo poco que sabemos es que se va a hacer un cambio muy fuerte, ya que se habla de tres libros que integran problemas en el aula, la casa y la comunidad; un libros de saberes y uno de artes para lectura. Es un cambio en la manera en como están organizados los libros, pero es importante ver si hay tiempo para que los maestros se familiaricen con estos nuevos libros”, destacó.

Alma Maldonado refirió que la apuesta de la SEP es “como de un movimiento político” ya que están yendo con los maestros, así como tratar de convencerlos de su propuesta, aparte de dejar de lado toda la parte técnica y profesional en la elaboración de los libros, cuando éstos requieren de un trabajo especializado. “Omite la parte importante de aquellos que se han dedicado a hacer libros de texto”, agregó.