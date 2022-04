Hijo de perfilado para embajador anuncia voto por la Eléctrica

El diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, encendió el debate de la Reforma Eléctrica al anunciar que votará en favor de la propuesta Presidencial, tras manifestar que no puede actuar por “mandato autoritario de su partido”. Frente a su decisión, el PRI perfila ya su expulsión.

“En mi calidad de diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia”, anunció en sus redes sociales.

Aysa Damas es el primer diputado de oposición que anuncia que irá a favor de la Reforma Eléctrica, contrario a lo pactado por la alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD.

Su determinación se dio también después de los insistentes llamados del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, a los legisladores priistas, para que se “rebelaran” y acompañaran su propuesta eléctrica.

En un pronunciamiento publicado en su cuenta de Facebook, el legislador hizo un llamado a sus compañeros del PRI a que reflexionen su voto para que actúen con congruencia y responsabilidad.

La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una Embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la nación

Alejandro Moreno, Líder nacional del PRI

“El PRI aún tiene la oportunidad de reivindicarse ante el pueblo de México, que está agraviado por malos dirigentes, quienes abusaron de la fe y de la confianza de nuestros militantes”, expresó.

Esta decisión, dijo, fue tomada después de leer los puntos planteados por la oposición, que fueron incluidos en el dictamen de la Reforma Eléctrica.

Hace cuatro días, el 9 de abril, el diputado priista aseguró en Twitter que rechazaría la iniciativa: “Por supuesto que asistiré a la sesión del próximo martes y votaré en contra de la Reforma Eléctrica”, escribió; sin embargo, este miércoles, el legislador borró su cuenta.

Con esta adición, la coalición Juntos Hacemos Historia suma 278 votos a favor de la reforma, pero aún le faltan 56 para tener la mayoría calificada.

En redes sociales, el legislador publicó su decisión final. Foto: Especial

Desde la dirigencia de su partido, Alejandro Moreno señaló al diputado Carlos Miguel Aysa como un “traidor del PRI” por respaldar la reforma Presidencial.

“La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una Embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la Nación que ha traicionado”, acusó en redes sociales.

El líder del tricolor refrendó que el voto de su grupo parlamentario será en contra de la iniciativa impulsada por el Presidente López Obrador: “Morena no va a lograr vencer a la oposición, nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos, cueste lo que cueste. ¡Su reforma no va a pasar!”.

Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la Reforma Eléctrica. La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende

Ignacio Mier, Coordinador de los diputados de Morena

En el lado opuesto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, reconoció la “congruencia” y “valentía” del legislador priista Carlos Miguel Aysa.

“La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende”, manifestó el líder de la bancada guinda en Twitter.

FUERA DEL PRI. Tras la decisión de Aysa Damas, el Revolucionario Institucional procederá a su expulsión inmediata, adelantó el senador Mario Zamora, del Consejo Político Nacional del tricolor.

En entrevista con La Razón, comentó que, tras el anuncio del diputado, platicó con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, y aseguró que la decisión de un legislador no afectará a todo el partido ni la alianza legislativa con el PAN y PRD para frenar la Reforma Eléctrica.

“Ya estamos viendo eso; el domingo pasado hubo el Consejo Político Nacional y se acordó que aquel diputado que volteara bandera o no votara en contra de la reforma, iba a pasar a la Comisión de Honor y Justicia y, si es necesario, yo personalmente solicitaré su expulsión”, manifestó.

Pausan ratificar a su padre en República Dominicana

El Senado de la República dejó pendiente la ratificación del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, padre del diputado Carlos Miguel Aysa Damas, como embajador en República Dominicana, “hasta nuevo aviso”.

Desde el pasado martes estaba programado el debate en las comisiones unidas de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, para la ratificación de Aysa González como representante diplomático de México.

En la reunión de las comisiones estaba agendado como cuarto punto la “presentación curricular y del Plan de Trabajo de Carlos Miguel Aysa González, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Dominicana”.

Sin embargo, la sesión no se realizó y únicamente se notificó en los estrados electrónicos que sería aplazada.

La cancelación de la sesión de las comisiones se dio en el contexto de la espera de que en la Cámara de Diputados se apruebe la Reforma Eléctrica, para que después pase al Senado.

Originalmente, en San Lázaro sesionaría el pleno el martes y la sesión se pospuso hasta el próximo domingo.

Los legisladores del PRI han insistido que no respaldarán la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con los partidos del PAN y PRD.

AMLO: no nos pondrán contra la pared ni gobiernos ni la IP

Ni corporaciones ni gobiernos extranjeros pondrán al Gobierno de México contra la pared, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con los cabildeos que se realizan en la Cámara de Diputados como parte de la discusión de la Reforma Eléctrica.

Por ello, informó que ayer mismo firmó la iniciativa para la reforma a la Ley Minera, en caso que este domingo no se apruebe la eléctrica, para presentarla de inmediato, ya que al ser una ley secundaria sólo necesita la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

“Que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México.

“Si hay traición de los legisladores, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes; es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la nación; vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa del litio”, dijo.

También acusó que en la discusión de la reforma constitucional dominan los cabilderos, los coyotes y los intereses extranjeros. Al ser cuestionado sobre si tiene pruebas de que los cabilderos ofrecen o entregan dinero a los diputados de oposición para votar en contra de su iniciativa, contestó que no.

Sin embargo, mencionó que ya lo hicieron antes, con la Reforma Energética del 2013, al recordar que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), está relacionado con los supuestos sobornos que se realizaron para aprobarla.

“Que es por esa Reforma Energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional, porque esa Reforma Energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras”, recordó.

Por eso, instó a que Lozoya dé toda la información y las pruebas sobre aquellos sobornos que se habrían entregado a diversos personajes, “eso que sucedió, que se está ahora ventilando en la Fiscalía, cuando sobornaron a los legisladores del PAN, pues fue todo un escándalo, nada más que se calló”.

El mandatario incluso mostró la imagen de Paolo Salerno, de origen italiano y quien es colaborador de la empresa Enel, cuando se encontraba en la sesión del lunes pasado en una curul de San Lázaro.

“De manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero, ¿qué hace sentado junto a una diputada?”, señaló.

El Presidente mencionó que antes, en los casos en que se detectaba injerencia como la de los cabilderos, era una de las causales para aplicar el artículo 33 constitucional, en el que se prevé la expulsión del país de extranjeros.

“Los presidentes neoliberales se lo aplicaron a los que vinieron a apoyar el zapatismo y a muchos; nosotros no, somos libres”, dijo, tras mencionar que en su Gobierno no se ha aplicado y no se aplicará esa medida.

El mandatario hizo nuevamente un llamado a los legisladores de oposición para que se rebelen y que digan a cabilderos extranjeros que los van a doblar con su “cochino dinero”.

“Que les digan: ‘sepan señores, cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero’”, mencionó.

Sheinbaum ve “traición” al pueblo con gestores

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la presencia de cabilderos de empresas privadas en la Cámara de Diputados es ofensivo para el pueblo de México y una “traición” para el país.

“Es ofensivo, es ofensivo para el pueblo de México, cómo es posible que un cabildero lo lleve una diputada en este caso, a sentarse a una curul. Es una traición, no es menor, no es algo menor, sí es muy grave, y lo que muestra es a quién representan estos diputados. Y ahora que viene la discusión de la Reforma Eléctrica, ¿a quién representan?, representan a las grandes transnacionales”, dijo la mandataria.

Cuestionó la presencia de Paolo Salerno, asesor de partidos de oposición en San Lázaro, y señaló que se debe ofrecer una disculpa y explicar qué hacía ahí.

“¿Cómo es posible, la verdad, que un cabildero se lo lleve un diputado, una diputada, en este caso, a sentarse en una curul? La pregunta es: ¿para qué lo llevaron y qué hacía ahí? Y sí deben de explicarlo, la diputada, particularmente, que estaba sentada ahí y que representa a estos diputados que quieren votar en contra de la Reforma Eléctrica y que, además ahí se ve a quién representa ¿no? el haber llevado a un cabildero que representa una empresa transnacional, ahí se ve a quién representa, a qué intereses”, expresó.

Oposición pide a SCJN aclare votación en LIE

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de la Industria Eléctrica, senadores de oposición solicitaron que el máximo tribunal aclare la supuesta irregularidad en la votación, al consignar siete y no ocho votos en la sesión en la que se mantuvo la validez de los preceptos que impugnaron los legisladores.

Las bancadas que presentaron la acción de inconstitucionalidad — PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural— recurrieron de nueva cuenta a la Suprema Corte mediante la representación del senador Emilio Álvarez Icaza para que, de manera urgente, en la sesión del 18 de abril, los ministros hagan la aclaración respectiva.

En el escrito que Álvarez Icaza presentó en la SCJN, señala que, aunque la acción de inconstitucionalidad fue sometida a discusión por el pleno del máximo tribunal desde el 5 de abril y fue votada dos días después, hasta la fecha todavía no aparece en su página oficial de resolutivos y con su respectiva certificación.

Gráfico

Los senadores de oposición que promovieron el recurso en contra de la ley y que también demandaron que la ministra Loretta Ortiz Ahlf se excusara para no participar en el debate por presuntamente tener conflicto de interés, ya que como diputada del PT votó en contra de la Reforma Energética que se aprobó en 2013, estimaron que el ministro presidente Arturo Zaldívar orientó la votación para desestimar el asunto, al dividir las votaciones.

Apuntaron que, según los artículos 71 y 72 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, “la Suprema Corte podrá fundar la declaratoria de inconstitucionalidad en cualquier precepto constitucional, haya sido invocado o no, y podrá declararse la invalidez de las normas cuando las resoluciones fuesen aprobadas por ocho votos”.

Por ello, los senadores de oposición señalaron que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, y el secretario general de Acuerdos, Rafael Coello, hicieron un cálculo indebido de la votación y omitieron pronunciarse respecto de las manifestaciones de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Javier Laynez Potisek y el ministro Alberto Pérez Dayán.

“La votación se tomó de manera incorrecta, al separar la votación por argumentos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 71 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional”, establecieron.

Enfatizaron que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, incumplió con la obligación de privilegiar la solución del conflicto.

“El presidente de la Suprema Corte de Justicia, dentro de su facultad de dirigir los debates, incumplió con la obligación que le impone el artículo 7 de la Ley Orgánica, de turnar a un nuevo ministro o ministra para que formulara un nuevo proyecto de resolución, pues en el caso el proyecto no obtuvo la mayoría para su aprobación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, dentro de su facultad de dirigir los debates, incumplió con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional”.