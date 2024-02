Inconformidad de AMLO hacia PJ tiene como fin “evitar contrapesos”

Para algunos expertos, la inconformidad que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado hacia el Poder Judicial de la Federación (PJF), y que podría llegar a una reforma, “es su manera de evitar los contrapesos a su Gobierno”.

“Al Presidente es claro que no le gustan los contrapesos; el Presidente preferiría un Poder Judicial que le diga sí a todo, que no se convirtiera en una especie de dique que no le permite hacer cambios clave para su proyecto; los encontronazos que ha tenido el Presidente con el Poder Judicial fueron muy evidentes este 2023, y si es posible restar esos contrapesos, lo hará”, advirtió Fernando Nieto, profesor de El Colegio de México.

Como parte de la iniciativa de Reforma Judicial que presentará el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aparentemente busca la renovación del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una elección extraordinaria que se realizaría en el 2025 y que sería organizada por el propuesto instituto nacional de elecciones y consultas —que sustituiría al INE—, de acuerdo con una versión no oficial de la iniciativa, que se filtró a medios de comunicación en días recientes.

El Presidente López Obrador propone, de manera inicial, realizar elecciones para designar a ministros, magistrados y jueces, por lo que plantea una elección extraordinaria el primer domingo de junio del próximo año, periodo en el que ya no estará en el mandato.

El referido documento establece que el Presidente también busca reducir el número de ministros de 11 a nueve, entre otros cambios.

Al referirse al tema, Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York) y profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, recordó que desde 1994 se dio la última reforma importante al Poder Judicial, cuando “se plantearon mecanismos que garantizarían autonomía o independencia del Poder Judicial con respecto a otros poderes”.

Recordó que, al inicio del gobierno obradorista, “el Presidente se comprometió a que el Ejecutivo dejaría de ser el poder de los poderes”, dejando claro que “habría respeto hacia el Legislativo y Judicial. Esto, dentro del compromiso 92 que hizo la tarde del 1 de diciembre en el Zócalo, no estaba previsto en aquella fecha y ahora, con el paso de los años, los enfrentamientos con el Poder Judicial son claramente abiertos, descuidando así los contrapesos que se requieren en cualquier gobierno democrático”, dijo.

Para la magistrada federal María Emilia Molina de la Puente, “atacar a una persona juzgadora, por su resolución como juzgadora, es precisamente querer eliminar la independencia judicial”, dijo, al hacer referencia a algunos de los ataques que han recibido juzgadores “al querer ejercer los contrapesos que exigen las diversas situaciones que se presentan en el ejercicio de nuestra labor”.

Recordó el revés de la Corte a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del Presidente, tras la cual diputados de Morena anunciaron el pasado jueves un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien emitió un “voto de calidad”.

“Cuando las partes en los juicios nos presionan, sabemos que es parte de nuestro trabajo, pero cuando es presión institucional, impacta. Exigimos que haya respeto a la independencia judicial. La violencia, al ir en escalada, puede llegar a momentos en que la misma sociedad se vea afectada por esta falta de personas que puedan dirimir todas sus controversias. No tenemos miedo, sólo exigimos este respeto a la independencia judicial”, refirió.

Será este 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, cuando el Presidente presente ante el Congreso de la Unión una serie de reformas constitucionales que, de ser aprobadas por el Legislativo, resultarán determinantes para el futuro de México.

“Ese día las presento todas formalmente. Serán alrededor de 10, pero pueden ser 20”, adelantó el mandatario federal, en la conferencia matutina del pasado 16 de enero.

Además de la reforma al Poder Judicial, también destaca la Reforma Electoral, en la cual López Obrador propondrá la desaparición de las candidaturas plurinominales, con el fin de reducir los gastos, pero también alista la reducción de diputados y senadores, que actualmente es de 500 y 128, respectivamente.

Además, resalta la reforma que propone la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, por considerarlos un gasto excesivo para el erario, además de considerarlos instituciones creadas en los gobiernos neoliberales que privilegian los intereses privados antes que los del pueblo.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el paquete de iniciativas que presentará el Presidente López Obrador este 5 febrero son un “cierre espectacular del sexenio más importante de los últimos treinta años”.

El dirigente morenista afirmó que el paquete de reformas culminará con una serie de cambios legislativos que han sido la base de la transformación. “Además de los grandes logros que ha tenido este Gobierno, nos deja un legado sin precedentes, pues los cambios legislativos a lo largo de dos legislaturas han sido la base para emprender la transformación de la vida pública de México”.

Asimismo, destacó dentro del paquete las reformas para que el salario no suba por debajo de la inflación, y llamó a la oposición a votar en favor de dicha reforma.

“Vamos a ver si efectivamente el PRI y el PAN, que impusieron a todas las familias y trabajadores del país la regla de no subir el salario para evitar la inflación, cuando menos en un acto de arrepentimiento, votan en favor de esta reforma. Porque el Presidente López Obrador les demostró que era una gran mentira ese paradigma económico”.