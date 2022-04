Indignación

Una “falla humana masiva” fue la explicación que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, dio tras el hallazgo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, cuyo cuerpo fue localizado en un lugar que ya había sido explorado en cuatro ocasiones por las autoridades del estado.

Por la noche, el titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, indicó que los restos hallados el jueves 21 de abril, al interior de una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, corresponden a la joven de 18 años, cuya causa de muerte, dijo, fue una contusión profunda en el cráneo.

El sitio se encuentra a poco menos de un kilómetro de donde se realizó la fiesta de la cual salió y luego abordó un vehículo enviado por sus amigas para que la llevara a su hogar, pero del que finalmente descendió en medio de la carretera a Monterrey.

En ese sitio fue donde el conductor tomó la última fotografía que se tiene de Debanhi con vida. Ella de pie, sobre el camellón, vestida con un top, falda oscura larga, tenis negros y un bolso que la acompañó durante el día, esa fue la imagen que durante casi dos semanas recorrió cada rincón del estado y de las redes sociales, con la que sus padres sostuvieron la esperanza de volver a tenerla en casa.

A través de un video compartido por la FGJ, Rodolfo Salinas de la Peña, fiscal especializado en personas desaparecidas, detalló que luego de que la joven descendió del vehículo de transporte privado se dirigió a la empresa de transportes Alconsa, con el fin de comunicarse con alguien, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, aseguró que durante las búsquedas previas en la zona del hallazgo participó la familia de la joven, así como personal de la institución, de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la SSP y de Protección Civil.

“La búsqueda en ese momento no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado, mismo que fue reportado posteriormente por los trabajadores del lugar por los olores emanados de la cisterna”, argumentó.

En tanto, el fiscal Guerrero aseveró que ninguna línea de investigación será descartada, y sostuvo que todos los recursos necesarios serán destinados para esclarecer el caso.

Es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas en este mundo

Aldo Fasci, Secretario de Seguridad

Durante la tarde, el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, fue cuestionado por los medios sobre qué falló en la estrategia para encontrar a la joven, a lo que respondió: “es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas en este mundo”.

Explicó que no encontrarla se debió a que el cuerpo estaba debajo del agua y por ello no se pudo ver, lo que generó que el olor del cuerpo en descomposición no emanara para que los binomios caninos la detectaran.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad de la dependencia bajo su cargo, refirió que la autoridad responsable es la Fiscalía, debido a que el equipo especializado de búsqueda bajo su mando inició labores este lunes y, previo a ello, no podían intervenir por cuestiones legales.

“La policía no era parte de las búsquedas, se preparó el grupo especial que estuvo auxiliando. La labor de la Fuerza Civil es auxiliar, porque por ley no somos parte”, indicó.

Respecto a la probabilidad de que presente su renuncia, debido a la demanda ciudadana frente al contexto de inseguridad que atraviesa Nuevo León, el funcionario dijo que si esto es solicitado, su renuncia estará disponible.

Debido a que desde hace varias semanas ha circulado el rumor sobre una presunta banda de secuestradores de mujeres, sostuvo que este tipo de criminales no tiene presencia en el estado.

«No hay una banda que se encuentre raptando, secuestrando mujeres. Cada caso es diferente; desaparecen ocho diarios, cinco hombres y tres mujeres, cada caso es diferente, el de Debanhi fue diferente al de Fernanda», mencionó.

Padre de la joven señala a taxista

Mario Escobar, padre de Debanhi, afirmó que la muerte de su hija se debió al actuar de “gente incompetente” y acusó al taxista que debía llevar a su hija a casa de detonar su desaparición, por haberla acosado dentro de la unidad.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, Escobar responsabilizó a Juan David “N”, el taxista de cuyo vehículo descendió Debanhi, de causar su desaparición, pues reveló que hace tres días la Fiscalía le mostró imágenes en las que se aprecia que el conductor tocó a su hija dentro de la unidad.

“El taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí, yo supongo, mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso, en donde el fiscal dice que no hay delito qué perseguir”, dijo.

Traté de hacer las cosas bien, me equivoqué porque confié en la Fiscalía, me siento usado por la Fiscalía. El gobierno puso la gente, no puedo echar mentiras, no puedo echarle ni flores a uno ni echarle mentiras al otro

Mario Escobar, Papá de Debanhi

Ante esto, acusó a la Fiscalía de haber actuado con hermetismo y de no haber “hecho su chamba”, pues afirmó que de haberle proporcionado la información con anterioridad ya estaría junto a su hija.

“Traté de hacer las cosas bien, me equivoqué porque confié en la Fiscalía, me siento usado por la Fiscalía. Mucha gente me criticaba, me decía que esto era un circo, esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente, por acosadores sexuales”, expresó.

Respecto a las primeras versiones, que apuntan a que la joven saltó la barda y cayó por accidente a la cisterna, aseguró que esto no es posible, y sugirió que el cuerpo pudo ser “sembrado”.

Previamente, el padre dio a conocer que hay dos videos perdidos, en los que se pudo haber observado a su hija cuando se dirigió hacia la empresa de transportes cercana a la zona de su desaparición.

“La empresa Alconsa no ha justificado que algunos minutos de video, que son importantes, desaparecieran por arte de magia, dos videos que están de frente. Tienen ocho cámaras”, reclamó.

Gobernador de NL urge a la Fiscalía transparentar el caso

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó a la Fiscalía del estado dar a conocer los detalles de la investigación en el caso de Debanhi Escobar, con el objetivo de que la sociedad conozca qué pasó en su desaparición y dar certeza a sus padres y la ciudadanía.

“Y por eso exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo para que el día de hoy (ayer) la brevedad nos den a conocer un minuto a minuto, los videos, fotos, evidencias, cateos y rutinas, porque creo que tenemos derecho a saber qué hay en la investigación, para que la verdad salga a relucir”, indicó.

Dijo que como gobernador no ha visto un solo video y así deben estar muchos ciudadanos, por ello, reiteró la petición con respeto para que se haga una Fiscalía abierta y se dé a conocer todo lo que salga en la autopsia, para tranquilidad de la familia y aclaración a la sociedad, aparte de entender el caso y saber cómo actuar y evitar a futuro nuevos casos como el de Debanhi Escobar.

“Estamos consternados como la ciudadanía porque hay muchas dudas en el lamentable caso de Debanhi, pues todo hace constar que se trata de ella y hay que esperar una autopsia, y lo que quiero pedirles, junto al papá y un servidor, queremos saber la verdad de lo que pasó”, indicó García Sepúlveda.

Exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo para que (…) a la brevedad nos den a conocer un minuto a minuto, los videos, fotos, evidencias, cateos y rutinas, porque creo que tenemos derecho a saber qué hay en la investigación

Samuel García, Gobernador de NL

Más tarde, el mandatario se reunió con los padres de Debanhi y se puso a sus órdenes para acompañar la investigación, mientras que señaló: “me comprometí con don Mario y doña Dolores para acompañarlos al Servicio Médico Forense (Semefo) y agilizar. La familia desea que la velación sea hoy y desean que el entierro sea en Galeana”.

También mencionó que entiende el enojo que hay de la ciudadanía porque no hay resultados en los análisis, por ello se encuentran a la espera de que la Fiscalía, de manera oficial, diga lo que realmente sucedió, ya que ellos son los únicos que lo saben.

Hay disposición

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia de prensa que el Gobierno federal dará el apoyo necesario y que se solicite para esclarecer la muerte de la joven.

“Queremos informar sobre lo que conocemos del caso, que está conducido, tratado por el Gobierno de Nuevo León, ellos están a cargo de la investigación y nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo para que se aclare lo sucedido, ayudar en la investigación, si nos lo solicitan”, precisó el Ejecutivo federal.

Estamos expresando nuestro deseo que se aclare lo que sucedió y, sin adelantar juicios, ayudar en la investigación si lo solicita el Gobierno de Nuevo León. Es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso, si los familiares, los amigos lo consideran

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Agregó que en casos relacionados con violencia e inseguridad todos tienen que ayudar para que se castigue a los responsables y que no quede ninguna duda sobre lo que sucedió.

En su oportunidad, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que se podría plantear que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“De ser el caso, y con pleno respeto de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, se podría plantear de parte del Gobierno federal la atracción del caso de ser necesario”, dijo.

El funcionario detalló que la joven fue identificada por un crucifijo que llevaba puesto y que ahora sólo se esperan los resultados de las pruebas de ADN para identificarla plenamente.

Agregó que Debanhi fue hallada en la cisterna de cuatro metros de profundidad después de que empleados del motel, ubicado en el municipio de Escobedo, alertaron de olor fétido.

El Presidente López Obrador agregó que la atracción del caso sería siempre y cuando el Gobierno de Nuevo León y los familiares de la joven así lo requieren.

“Estamos expresando nuestro deseo que se aclare lo que sucedió y, sin adelantar juicios, ayudar en la investigación si lo solicita el Gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso, ese asunto correspondería a la Fiscalía General, también, si los familiares, los amigos lo consideran, para que no haya dudas y se aclare”, señaló.

Se espera que en breve los padres de Debanhi Escobar recuperen el cuerpo lo antes posible, para que la sepulten y realicen los servicios religiosos adecuados para guardar su memoria.

Crece exigencia por hacer cambios estructurales contra feminicidios

El caso de Debanhi Escobar exhibió la necesidad de mejorar protocolos en un tema pendiente como la violencia de género. Así lo expresaron activistas y expertos, quienes hicieron llamados a los gobiernos estatales y federal a impulsar cambios estructurales.

La activista Frida Guerrera aseguró que lo que falló en Nuevo León es muy grave “increíble e indignante”, y expresó que a nivel federal, lo que hay es un “error estructural” que se viene arrastrando desde hace años.

“Su tú hablas a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-jeres para darles un caso, lo ven un día y en dos días más se pierde el seguimiento. Desde el 14 de febrero de 2020 seguimos esperando una reunión en la dependencia que no acaba por darse. No se trata de que nos informen números, sino de que haya planes que de verdad resulten”, afirmó la también periodista.

Señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en no reconocer que hay un fuerte problema de violencia de género, aunque se traten de hacer cosas diferentes.

Es muy grave lo que está pasando en Nuevo León, porque la violencia está a todo lo que da. Desde hace muchos años hemos estado gritando que hay violencia y falta de apoyo estructural

Frida Guerrera, Activista

En este sentido, indicó que todos los días hay mesas de seguridad en el Gobierno federal y en los estados, pero, cuestionó “¿en qué se traducen?, si no hay ningún tipo de resultados. Yo creo que desde hace muchos años hemos estado gritando que hay violencia y falta de apoyo estructural; a final de cuentas, las familias son las que educan a todos, y creo que desde ahí vienen las fallas”.

Agregó que las fiscalías sólo se concretan a buscar y hallar a las mujeres desaparecidas, pero cuando lo hacen, dejan el caso y ya no se investiga más, “por ello vemos casos de multihomicidas que reinciden, porque nadie los investiga”.

En el caso de Nuevo León, Guerrera aseveró que tras la búsqueda de Debanhi, de rebote se pudo localizar con vida a cinco mujeres más que habían desaparecido tan solo en abril.

Falla el Estado, fallan las instituciones, fallan las cifras y falla todo el sistema que está corrompido, mientras que el Gobierno se empeña en no reconocer que hay un grave problema, en no componer las instituciones y mostrar verdadero interés

Perla Acosta, Colectivo Más Sueños

“Imagínate si no hubieran encontrado a esas niñas, es muy grave lo que está pasando en Nuevo León”, dijo.

Perla Acosta, del colectivo Más Sueños, manifestó que el sistema de justicia está corrompido y sin interés de llegar a la verdad, y sólo cuando hay casos como el de Debanhi es cuando reaccionan, pero ya con graves errores en la investigación.

“Falla el Estado, falla el Presidente, fallan las instituciones, fallan las cifras y falla todo el sistema que está corrompido. Hay un pánico generalizado de la ciudadanía por la incertidumbre de no llegar a su casa, mientras que el gobierno se empeña en n reconocer que hay un grave problema, en no componer las instituciones y mostrar verdadero interés en terminar con la violencia”, explicó.

La activista mencionó que en el país hay muchos casos como el de Debanhi porque no hay policías que investiguen porque no les interesa, aparte que en Nuevo León ya es muy peligroso ser mujer.

Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), detalló que las condiciones institucionales son muy deficientes, además que en términos de policía de investigación y de las comisiones estatales de búsqueda, también hay muchas deficiencias que se incrementan por la falta de recursos.

Falló todo, porque a pesar de que el protocolo esté bien, no se siguió al pie de la letra y el problema es que no tienes quien los haga cumplir o los supervise, pero como este caso de deficiencias hay cientos más, sólo que este salió a la luz pública

Francisco Rivas, Director del ONC

“Falló todo porque a pesar de que el protocolo esté bien, no se siguió al pie de la letra y el problema es que no tienes quien los haga cumplir o los supervise, pero como este caso de deficiencias hay cientos más, sólo que éste salió a la luz pública”, detalló.

Delia Quiroa, representante del colectivo 10 de marzo, en Tamaulipas, aseguró que lo primero que debieron hacer las autoridades fue la de investigar con quién andaba y cómo fue que la abandonaron si estaban juntas en la fiesta, además de analizar el actuar del taxista. “No es posible que la hayan encontrado a 30 metros, eso te habla de que fallaron todos los protocolos y hubo muchas irregularidades, porque tampoco es posible que la hayan mandado sola en taxi”, indicó.

Dijo que las autoridades nunca descartaron personas en la investigación, sino que debieron detener a todos hasta hallar la verdad, aparte de que ni los perros la ubicaron, lo que genera muchas dudas.

El caso Debanhi también saltó a organizaciones fuera del país. Amnistía Internacional aseguró que las autoridades mexicanas continúan cometiendo deficiencias que vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y exigió que este hecho no quede impune.

“Exigimos que el feminicidio de Debanhi no quede impune, y se investigue y sancione a quienes cometieron violencia institucional contra su familia”, sostuvo.

Cientos de personas salieron a las calles del estado, ayer, para exigir un freno a la violencia. Foto: Cuartoscuro

Con marcha, NL exige justicia para Debanhi

Luego de que se dio a conocer que Debanhi Escobar Bazaldúa fue encontrada sin vida en una cisterna de Nuevo León, decenas de mujeres y colectivas feministas tomaron las calles de la entidad para protestar en su nombre y el de las mujeres que siguen sin ser localizadas en el estado.

En punto de las 17:30 horas, las mujeres se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado, a donde acudieron con pancartas y desde donde comenzaron a gritar consignas en contra de la violencia de género y para exigir justicia al Gobierno estatal.

Varias huellas rojas de manos que fueron pintadas quedaron en las bardas de las oficinas de la institución, en donde también fueron escritas las demandas de decenas de mujeres que acudieron a exigir condiciones para volver con vida a casa.

Uno de los contingentes, conformado por cerca de 500 mujeres, avanzó hacia la avenida Morones Prieto, la cual bloquearon por dos horas. Paralelamente, otro grupo protestó en el municipio de San Nicolás. donde una pancarta con el nombre y rostro de Yolanda Martínez Cadena, quien lleva más de dos décadas desaparecida, encabezó la marcha.

Entre las consignas y carteles se escucha y se lee el reclamo y desacuerdo con las versiones de las autoridades, pues afirman que no fue un accidente: “Debanhi no se cayó, a Debanhi la mataron”.

Luego de poco más de tres horas, las mujeres llegaron hasta Capillas del Carmen, donde anoche fue velada la joven.

Por la noche, miles de personas se concentraron en el lugar para continuar exigiendo justicia: “¡No fue accidente, fue feminicidio!, ¡Debanhi no murió, a Debanhi la mataron”, se escuchó frente a la plaza del recinto, donde además de demandar protección y un alto a la impunidad, varias compartieron sus testimonios.

Cada semana se localizan a 2 mujeres sin vida en el país

Desde 2019, el primer año del actual sexenio hasta abril de este año, han sido localicalizadas sin vida 402 mujeres que habían sido reportadas como ausentes, esto, es un promedio de dos mujeres sin vida cada semana en México.

De acuerdo con el informe Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), alimentado por reportes provenientes de las Fiscalías estatales y autoridades del Gobierno federal, el fenómeno no ha tenido una tendencia marcada, pues de 2019 a 2020 hubo un incremento de 2.2 por ciento, al pasar de 136 a 139.

Por el contrario, entre 2020 y 2021 se observó una baja de 20.1 por ciento, pues en el último año se contabilizaron 111 hallazgos, mientras que en lo que va del 2022, ya suman 16.

Destaca que entre estas 402 mujeres que no pudieron volver a casa a salvo, 50.7 por ciento se encontraban entre los 15 y 29 años de edad.

Respecto a las consideraciones geográficas que se involucran en la desaparición, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México son las entidades donde se han localizado más mujeres sin vida, pues concentran 41 por ciento del total.

Para el caso de los hombres, el reporte apunta que durante el mismo periodo dos mil 577 fueron encontrados sin vida, es decir, seis veces más que las mujeres.

Sin embargo, es importante hacer notar que, contrario a la tendencia intermitente que ellas viven, el comportamientos para el sexo masculino ha ido a la baja de forma notable en el país, pues según las cifras, en 2019 se contabilizaron 970 hallazgos de hombres desaparecidos sin vida; en 2020, 894; en 2021, 633, y en lo que va del año ya suman 80.

A pesar de que la localización con vida de las víctimas es una cifra mucho más alentadora, cabe mencionar que cada año ha ido a la baja, tanto en el caso de hombres como en el de mujeres.

De acuerdo con el RNPDNO, seis mil 616 mujeres y seis mil 130 hombres, 12 mil 746 en total, fueron encontrados vivos en 2019, cifra que disminuyó a 11 mil 412 en 2020, y a ocho mil 303 en 2021.

A la fecha, en el país se sigue sin conocer el paradero de 99 mil 267 personas no localizadas desde 1964, de las cuales 30 mil 296 (33.5 por ciento) desaparecieron durante los últimos tres años.

Respecto a estos reportes, 22 mil 379 (73.8 por ciento), son de hombres; siete mil 770 (25.6 por ciento), a mujeres, y 147 (.49 por ciento) a personas cuyo sexo no se determinó.

En este tenor, el panorama para las mujeres es cada año más preocupante, pues el comportamiento se muestra ascendente, ya que en 2019 se reportó la desaparición de mil 890; en 2020, dos mil 250; en 2021, dos mil 795, y en lo que va del año ya suman 835.

Evidencia inseguridad

El caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años que desapareció en Escobedo, Nuevo León, generó múltiples impactos y, a pesar de que lamentablemente ella no fue localizada con vida, 15 mujeres más fueron encontradas paralelamente a la búsqueda exhaustiva que se desplegó por el estado hasta dar con ella.

Durante la conferencia de prensa del pasado 19 de abril, el gobernador Samuel García Sepúlveda detalló que de las 19:00 horas del 17 de abril hasta las 19:00 horas del 18 del mismo mes se dieron siete de estos hallazgos, aunque no precisó si todas fueron encontradas con vida.

En su intervención, el mandatario estatal refirió que hasta entonces se contabilizaban 327 mujeres reportadas como desaparecidas, de las cuales 289 fueron encontradas vivas y cinco muertas, aunque tampoco precisó la fecha del hallazgo de las últimas.

Según el reporte compartido por la Comisión Local de Búsqueda, posterior al informe se localizaron tres mujeres más y, durante este jueves se sumaron cinco.