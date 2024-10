INE esperará hasta que PJ resuelva impugnaciones para preparar elección

El Instituto Nacional Electoral (INE) aguardará hasta que el Poder Judicial resuelva las impugnaciones que se presentaron en contra de la reforma para que, si es el caso, se continúe con los preparativos para la elección de jueces, ministros y magistrados, y en cuyos lineamientos y normas hasta ahora establecidas han encontrado contradicciones para llevarla a cabo y todo “parece impugnable”.

MÁS INFORMACIÓN Jueza ordena al INE que frene la elección judicial

La consejera presidenta de la Comisión Temporal para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, Norma Irene de la Cruz, confirmó que se encuentran en una pausa en lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncien sobre las controversias que se abrieron contra el Plan C.

“Sí estamos en esta pausa en lo que se resuelve judicialmente qué instancia y si aplican las suspensiones o no, eso por un lado. Por el otro, estamos haciendo este análisis de los documentos que se acaban de publicar… Hay varios ámbitos en los que se tendrán que resolver y estamos esperando a que nos notifiquen formalmente… Una vez que tengamos la bandera verde podamos empezar a trabajar. ”, dijo en entrevista con medios.

De superar el escenario judicial, los consejeros enfrentarán diversos retos. La consejera apuntó que existen diversas contradicciones entre lo que mandata la Constitución con la reforma, así como lo establecido en las leyes secundarias, y la convocatoria que emitió el Senado.

“Todo en esa convocatoria puede ser impugnable”, aseguró respecto al documento emitido por la Cámara alta, en el que quedó pendiente que se resolvieran incógnitas que se tendrían que haber resuelto.

“Por ejemplo, en la misma convocatoria dice que la armonización de la geografía electoral y judicial la tiene que hacer el Instituto Nacional. Eso sería algo que nos tendría que dar la ley, no el Instituto Nacional Electoral. Entonces todavía tenemos que esperar porque varios de esos puntos que se incluyeron en la convocatoria van a estar siendo impugnados” comentó.

El consejero Jorge Montaño comentó que esta pausa también se tomó para no incurrir en faltas y no ser objeto de sanciones por desacatar las suspensiones

“Nosotros estamos atendiendo a lo que nos compete, siendo muy respetuosos porque también si no, también somos sujetos de sanciones. O sea, así como se nos ordenó realizar una elección, porque la reforma, insisto, no la hicimos nosotros, nosotros no hicimos la reforma, nosotros vamos a acatar ese mandato y para hacer lo que sabemos hacer, lo hacemos bien, que son elecciones, nada más”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR