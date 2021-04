INE asegura que ya notificó a Presidencia sobre apercibimiento para AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el apercibimiento al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue notificado el pasado 22 de abril a la Presidencia de la República.

A través de sus redes, el órgano autónomo detalló: “El apercibimiento del INE al titular del Ejecutivo Federal fue notificado a la Presidencia de la República el día de ayer, 22 de abril, a las 17:38 horas. De manera posterior el Instituto emitió el boletín de prensa correspondiente”, destacó.

El apercibimiento del @INEMexico al titular del Ejecutivo Federal fue notificado a la Presidencia de la República el día de ayer, 22 de abril, a las 17:38 horas. De manera posterior el Instituto emitió el boletín de prensa correspondiente ⬇️. pic.twitter.com/6bF4vx9Koa — @INEMexico (@INEMexico) April 23, 2021

Este viernes por la mañana, AMLO aseguró que hasta el momento no le ha llegado el apercibimiento que el INE realizó la tarde de este jueves por declaraciones realizadas en la conferencia matutina del pasado 20 de abril, pese a la veda electoral.

“Yo me enteré por los medios pero no sé en qué consiste lo que ellos están planteando, vamos a esperar que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan que estamos incumpliendo, para que cuidemos y no afectar”, señaló.

AMLO dijo que en el proceso electoral no se va a referir a ningún partido ya que está en contra de que se utilicen los recursos del Gobierno para favorecer a algún partido.

