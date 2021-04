Como Presidente, condeno cualquier abuso: AMLO, sobre acusación contra diputado Saúl Huerta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó sobre el caso del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a un menor de edad.

En conferencia de prensa, AMLO condenó cualquier tipo de abusos y adelantó que quien comete un delito debe ser castigado.

Como presidente de la República condeno cualquier abuso, sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidio, declaró AMLO durante la conferencia matutina de este viernes.

AMLO aseguró que junto a la corrupción, en el periodo neoliberal "se dejó caminar a la impunidad", pero aclaró que en su gobierno las cosas son diferentes y quien comete un delito "tiene que salir castigado".

"Y desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mí familia, el que comete un delito tiene que salir castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que castigar a los responsables de cualquier delito", advirtió.

El mandatario federal agregó que de ser necesario, se debe quitar el fuero al legislador.

"Se le debería quitar el fuero?", Se le preguntó.

"Sí, todo lo que corresponda, y eso tiene que ver con el partido pero también tiene que ver con el poder judicial, porque eso tiene que ver con el derecho penal", respondió.

El abuso sexual es delito grave: AMLO

Andrés Manuel López Obrador recordó que el fuero puede eliminarse si los afectados denuncian, pues el abuso sexual es delito grave.

"Los afectados tienen que presentar denuncias y ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales, entonces que se actúe", concluyó AMLO.

