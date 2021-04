"Soy inocente", sostiene diputado de Morena tras acusaciones de abuso sexual

Tras recuperar su libertad, el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, quien fue detenido la mañana de este miércoles en un hotel de la Ciudad de México al ser acusado de abuso sexual a un menor de edad, aseguró que fue víctima de un intento de "extorsión y chantaje".

"En un intento de extorsión y chantaje se me acusó falsamente de haber cometido abuso sexual en contra de un menor de edad. Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia", declaró el diputado de Morena en un pronunciamiento público que ofreció en la Cámara Baja.

El diputado de Morena, quien busca la reelección, sostuvo que es inocente de las acusaciones de abuso sexual y muestra de ello, subrayó, es que obtuvo su libertad.

"Es importante aclarar que, tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determino dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva. En ningún momento recurrí a mi fuero", indicó el diputado de Morena.

A las 05:20 horas de este miércoles, el diputado de Morena, Huerta Corona fue detenido en un hotel ubicado en la calle Roma, de la colonia Juárez. Presuntamente los trabajadores del lugar llamaron a la policía luego de que un joven de les pidió auxilio y denunció intento de abuso sexual.

Al lugar, llegaron elementos policiales quienes detuvieron a Huerta Corona de 63 años de edad, mismo que intentó evitar la captura bajo el argumento del fuero. Los elementos señalaron que el fuero no aplica para delitos graves, como es el caso de abuso sexual, por lo que el diputado de Morena fue trasladado a un Ministerio Público.

El diputado federal de Morena aseguró que continuará con el proceso y llegará hasta las últimas consecuencias contra los responsables.

"Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz. Hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por eso exhorto a las autoridades a que se deslinden las responsabilidades en este caso y se haga justicia. Si alguien está detrás de todo esto iré hasta las últimas consecuencias", concluyó.

EGC