INE avala interponer controversia constitucional contra reforma que da más poder a Guadalupe Taddei

Por mayoría de seis votos, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló promover una controversia constitucional en contra de la reforma impulsada por Morena en el Congreso para que Guadalupe Taddei, presidenta de dicho órgano electoral, tenga la facultad de hacer designaciones sin consulta con el resto del Consejo General.

Se trata del apartado que el diputado Sergio Gutiérrez Luna introdujo mediante una reserva, durante la discusión de la reforma que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reglamentar la elección de jueces, ministros y magistrados.

Contra esto, las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera formularon un acuerdo para pedir a la Secretaría Ejecutiva del INE promueva el mencionado recurso legal contra el fragmento relativo al funcionamiento interno del INE.

El Consejo General del INE, en sesión de este miércoles 30 de octubre. Foto: Cuartoscuro

Taddei señala que consejeros invaden sus facultades

Al entrar en debate, Taddei Zavala tachó el plan como un posible precedente muy negativo para el INE en un contexto donde, dijo, no es la primera vez que seis consejeros invaden facultades del cargo que ella ocupa, a los que además acusó de introducir de la misma manera que se introdujo la reforma en discusión dentro del Poder Legislativo.

“Me parece que no podemos criticar lo que no podemos sostener con nuestros hechos. La historia siempre nos va a seguir”, dijo.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, este miércoles 30 de octubre. Foto: Cuartoscuro

"Superpoder" pone en riesgo a Presidencia del INE, advierte consejero

El consejero Arturo Castillo aclaró que el objetivo no va contra la elección judicial en sí, sino las modificaciones relativas al funcionamiento interno del INE y que, además de atentar contra la certeza y democracia, dijo, representan una contradicción, pues a pesar de que una parte de la reforma indicó que la Presidencia del INE podrá designar cargos directamente, no se eliminó la facultad que el Consejo General tiene para dicha tarea.

Advirtió que esta facultad además representará un riesgo severo a quien ocupe la Presidencia de INE, porque será blanco de presiones para los nombramientos que habrá de hacer.

“El hecho de que lo que antes dependía de 11 votos ahora dependa solamente de una decisión de un solo cargo, unipersonal y directo, literalmente pone en riesgo a esta persona, quien sea que ocupe el cargo, al momento de hacer estas designaciones… no fue secreto que recibimos una enorme cantidad de presiones de algunos de nosotros, y yo puedo hablar por mí, yo sí recibí presiones. No es lo mismo que se distribuyan las presiones entre 11 consejerías, a que una sola persona tenga que aguantar este nivel de presión. Es una vulneración a las garantías de independencia del instituto” Arturo Castillo, consejero del INE

Sergio Gutiérrez Luna señala interés "político" de consejeros que presentaron la propuesta

El autor de la modificación, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, dijo que a pesar de que haya razones jurídicas contra la misma, llama la atención que se impugne por parte de un grupo de consejeros a los que acusó de obstaculizar la integración y nombramientos que se intentaron concretar antes, a lo que sumó el cuestionamiento sobre por qué lo hacen ahora que están por implementar la elección judicial.

“Nos parece, la verdad, fuera de lugar esta pretensión de un grupo de consejeros. Yo he tenido mucha claridad de que algunos tienen una intención política, lo he señalado y lo he señalado directamente y creo que este es un caso nuevamente de lo mismo. Por lo tanto, nosotros estamos en contra y reprobamos esta iniciativa de un grupo de consejeros para tratar de desacatar una decisión que ya tomó el legislador federal y que es válida”, dijo.

Dania Ravel señala riesgos para el Consejo General; Uuc-kib Espadas no coincide con controversia constitucional

La consejera Dania Ravel señaló que el INE fue diseñado para que las decisiones las tomen entre los consejeros y no una sola persona , por lo que la reforma que da mayores facultades al cargo que hoy ocupa Guadalupe Taddei ponen el Consejo General en una postura incongruente con la Constitución y rompe el “blindaje” ante intervenciones partidistas de las decisiones que este órgano toma.

El consejero Uuc-kib Espadas coincidió en que “ningún demócrata” podría estar a favor de la reforma que da mayor poder a la Presidencia del Consejo, a la cual se refirió como “subrepticia” que fue incluida con “maniobra desaseada” a la reforma al Poder Judicial, que incluso no fue objeto del debate en el Congreso y que de origen ni siquiera fue considerada por el Presidente en el proyecto original que remitió.

A pesar de su desacuerdo con este apartado de la reforma, consideró que la controversia constitucional no es el camino idóneo, sino que afectan el funcionamiento del INE. Recordó que la vía idónea para echar abajo la reforma es presentar una acción de inconstitucionalidad , para lo cual el INE no tiene facultades pero sí los partidos, a los cuales tachó de titubeantes y les reprochó el no haber actuado siquiera en las elecciones ante hechos que perjudicaban sus resultados.

“Es el momento de los partidos políticos, no de que el INE o este consejo que tiene todos los motivos para sentirse afectado por esta reforma, pero que carece de facultades plenas para hacerlo, entre a un conflicto a través de una controversia constitucional” Uuc-kib Espadas, consejero del INE

La consejera Norma de la Cruz expuso que la propuesta de sus seis compañeros para impugnar la reforma no fue consensuada con ella ni los otros consejeros, y que además tal acción debe partir de la Presidencia del Consejo, por lo que pidió a los autores del plan de desistir de éste para no afectar más mediáticamente al INE.

En contra también se pronunciaron los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell, quien incluso calificó el plan como un intento de minar las facultades de la Presidencia.

Tanto el consejero Martín Faz como la consejera Carla Humphrey señalaron que la impugnación no tenía como fin ir contra la elección judicial ni tampoco motivos personales.

cehr