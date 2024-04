INE da revés a oposición: decide no apagar mañaneras del Presidente

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó, por unanimidad, suspender las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo exigían PAN, PRI, PRD y Xóchitl Gálvez, por presuntas infracciones a la ley electoral.

En una sesión de más de 10 horas, con un receso, los partidos políticos se confrontaron por la propuesta de Acción Nacional, que justificó su petición a través de Germán Martinez: “La neutralidad gubernamental en una elección está siendo vulnerada por un ejercicio de diálogo con el Presidente, por un ejercicio periodístico, por una conferencia”, declaró el representante panista ante la autoridad electoral.

Por parte del INE el primero en fijar una opinión, que a la postre sería respaldada por el resto del Consejo General, fue el consejero Jaime Rivera, quien señaló que la Comisión de Quejas del órgano electoral ha dictado más de 20 medidas cautelares en contra del ejercicio del Presidente López Obrador, con el objetivo de suspender la difusión de propaganda gubernamental contenida en las conferencias matutinas, así como de manifestaciones que pueden afectar la equidad de la contienda.

“Las conferencias matutinas del Presidente de la República no resultan, por sí mismas, contrarias a la normatividad, ya que corresponden a una función legítima de información por parte del Gobierno”, consideró el consejero Rivera.

En varias de sus intervenciones, los consejeros del INE recordaron que también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictado diversas sentencias en favor de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral y ha determinado la existencia de infracciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos derivados de estas conferencias presidenciales.

(Las mañaneras) Es todo un ejercicio político, de acercamiento, de representación, de honestidad, de compromiso, que no cualquier político o política puede reproducir tan bien ciertamente

Gerardo Fernández Noroña, Representante del PT ante el INE

“Justo para este tipo de casos, la normativa electoral prevé la vía que han de seguir los quejosos y este instituto para ejercer sus atribuciones como autoridad garante de la equidad en las contiendas electorales, y esto es a través de un procedimiento especial sancionador y el dictado de medidas cautelares”, recordó el consejero Martín Faz Mora.

En el turno de los partidos políticos, el tema sirvió para la confrontación, descalificación e incluso ataques personales entre los integrantes de Morena y PT, contra el PAN, PRI y PRD.

El más aguerrido de inicio fue Gerardo Fernández Noroña, quien en todo momento defendió la libertad de expresión del mandatario federal y aprovechó para criticar a Xóchitl Gálvez.

“La propia Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz quiso hacer lo suyo; no son las desmañanadas y entonces empezó a hacer sus ruedas de prensa al mediodía. Y no le funcionaron. Es todo un ejercicio político, de acercamiento, de representación, de honestidad, de compromiso, que no cualquier político o política puede reproducir tan bien ciertamente”, sostuvo.

El representante de Morena ante el órgano electoral, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que la coalición entre PAN, PRD y PRI está desesperada porque no mejora en las encuestas su candidata, de ahí que se busque culpar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pretender sancionar algo que todavía no existe, pretender censurar un acto social, un acto que tiene que ver con un derecho de la ciudadanía, de escuchar, de ver a su Presidente; toda esta sesión hemos visto intentos de la derecha, del PAN, del PRD y de sus partidos, por pretender que este órgano tome determinaciones que sólo están encaminadas a tratar de paliar o, de alguna manera, minimizar el descalabro en el que están”, dijo el diputado morenista.

La oposición no dudó en seguir reprochando al INE que debía suspender las mañaneras presidenciales por el beneficio que llevan hacia la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, “de que esta autoridad, aunque ha actuado bajando y bajando mañaneras por decenas de veces, no puede dar el paso siguiente, que es suspender la actuación inconstitucional de ese ejercicio de propaganda electoral. El coordinador de campaña de Claudia es Andrés Manuel López Obrador, lo sabemos todos, nada más que eso está prohibido por la Constitución”, declaró Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD.

En varias ocasiones la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo que llamar al orden porque los representantes de los partidos se desviaban del tema o simplemente se confrontaban por diferentes motivos políticos.

Albiazul ve elección injusta y la 4T celebra

Políticos de oposición y Morena chocaron en sus posturas, tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de no cancelar las conferencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, enviaron dicha solicitud al INE por considerar que son una intromisión en el proceso electoral.

La diputada panista Margarita Zavala aseguró que la elección no está siendo justa, debido a lo que consideró intervención del Ejecutivo federal, por lo que comentó que, por el bien del país, se deben cancelar.

“La elección no está siendo justa por la intervención impune y constante de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras a favor de Claudia Sheinbaum. El Presidente, por el bien de México, debería cancelarlas y el Instituto Nacional Electoral prohibirlas”, señaló la legisladora.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que es una gran noticia que sigan las conferencias matutinas, debido a que la ciudadanía se informa en ellas. “Lástima para los conservadores y gran noticia para el pueblo de México, que se informa todos los días con nuestro Presidente”, expresó.

En tanto, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, celebró la decisión y destacó: “Que vivan las mañaneras”.