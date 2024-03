INE debe atender uso electoral de programas sociales: Xóchitl Gálvez.

La candidata de la Coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que evite la coacción del voto con el uso de los programas sociales del Gobierno federal.

“Primero decirle al INE que yo nunca actúe de mala fe. Ya hubo una campaña del INE en contra de que se usaran los programas sociales en el pasado el INE hacía estas campañas. Yo les diría a los Consejeros, los respeto muchísimo, pero ojalá con esa vehemencia combatieran el uso de los programas sociales para coaccionar el voto”, declaró.

De gira por el estado de Puebla, Gálvez Ruiz se refirió a la denuncia formal que mando por escrito al Instituto Nacional Electoral la semana pasada, donde argumenta que se utilizan los programas sociales federales para apoyar, dijo, a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Detalló que además se le dice la ciudadanía que, de ganar la oposición, estos apoyos institucionales desaparecerían.

Xóchitl Gálvez explicó que utilizó la imagen y logo del INE, como una propuesta de campaña informativa para aclarar que los programas sociales no están en riesgo.

“La hice con inteligencia artificial, o sea, yo nunca puse un espectacular, simplemente fue una sugerencia de lo que podían hacer y ojalá lo hagan”, dijo.

La aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD opinó sobre como sus rivales en el INE respondieron a su petición sobre los programas sociales.

“Es obvio que la sobre reacción es muy clara porque a Morena le dolió, porque es su única herramienta con la que están amenazando a la gente diciéndoles que les van a quitar los programas sociales, “sostuvo.

En la ciudad de Puebla capital al reunirse con simpatizantes y militantes de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez habló sobre el feminicidio de Camila, la niña de ocho años de edad que fue secuestrada y asesinada en el municipio de Taxco de Alarcón y que causó indignación a nivel nacional. La candidata mandó un abrazo solidario a la familia de la menor y dijo que el caso le “partió el corazón”.

Al ser cuestionada por la prensa sobre el desempeño de los gobiernos municipal de Taxco y estatal de Guerrero en el caso de la menor, la candidata presidencial criticó la falta de autoridad que hubo en el desarrollo de los acontecimientos del pasado jueves 28 de marzo.

“Es lo que está pasando, que la gente ya no cree en la autoridad, porque la autoridad está más preocupada en apuntalar una candidata, en meterle dinero a una candidata, en hacer campaña para una candidata que ponerse a trabajar, ese es el grave problema que tiene Morena y sus aliados”, concluyó sobre el tema.

Después de su primer evento del día, los medios de comunicación de Puebla le pidieron a la candidata fijar una postura sobre el robo de gasolina y gas, debido a que la entidad encabeza los primeros lugares nacionales de huachicol a ductos de Pemex.

“Es una omisión de la Federación, finalmente no hay seguridad o vigilancia en los ductos. Es una colusión, yo no diría que es una omisión. Esto no pasaría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol, lo sabemos, no es nada más ir a picar un ducto, hay toda una red de distribución. Es más, hoy hasta factura le dan a los que compran gasolina en huachicol”, consideró.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, aprovechó el tema del huachicol para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por no viajar por las carreteras del país.

“Se daría cuenta de la cantidad de huachicol que hay en las carreteras y que con la absoluta impunidad y bajo el cobijo de la Guardia Nacional, sigue pasando” consideró.

Xóchitl Gálvez acompañó al candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, al inicio de su campaña para gobernador del estado. Al hacer uso de la palabra en el evento organizado en la capital poblada, dijo que, con Lalo, el estado recuperará la gobernabilidad que se perdió en los últimos seis años.

“Puebla huele a gobernador Lalo. Vamos a recuperar con Lalo un buen gobierno en Puebla, un gobierno que sí proporcione salud, un gobierno que luche contra la delincuencia”, concluyó.

Xóchitl Gálvez Ruiz también estuvo acompañada de candidatos a presidentes municipales, diputados locales y senadores por el estado de Puebla. A todos ellos les pidió compartir su visión de gobierno donde la prosperidad, es un valor importante para su proyecto de país, por eso, afirmó, uno de sus compromisos es que los pobres dejen de ser pobres y que la clase media se fortalezca con educación y salud de calidad, así como desarrollo económico sostenible.

JVR