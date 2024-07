INE dobla las manos y baja multas a partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE) cedió ante los reclamos de los partidos políticos y acordó reducir la multa histórica que había perfilado para estos por mil 564 millones 858 mil 560 pesos a causa de irregularidades detectadas en el periodo de campañas.

En una sesión que duró casi medio día, interrumpida por un receso de cuatro horas para atender las quejas de los institutos políticos por las sanciones que se les iban a aplicar, el Consejo General aprobó cambios a diversos criterios con los cuales dictó las sanciones por diversas conductas constitutivas de faltas.

El proyecto original estimaba que los partidos políticos nacionales recibirían una multa por mil 420 millones 600 mil 501 pesos, mientras que los partidos locales 143 millones 54 mil 17 pesos y los candidatos independientes un millón 204 mil 41 pesos.

Por partido, las cuentas más grandes corresponden a Morena y Movimiento Ciudadano, que serían sancionados con 392.9 millones de pesos y 245 millones de pesos respectivamente.

De ahí le siguen el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 200.9 mdp; el PRI, con 196.8 mdp; el PAN, con 168.2 mdp; el Partido del Trabajo (PT) con 133.5 mdp y el PRD con 83.3 mdp.

Sin embargo, al discutir las mil 124 quejas recibidas, la consejera Claudia Zavala dijo haber recibido quejas de Movimiento Ciudadano, PAN, PT, Morena y PRI sobre “inconsistencias” que afectaron los reportes que tenían que ingresar al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y que derivaron en sanciones por no haber subido sus reportes a tiempo.

"Irresponsable", determinar sanciones sin aclarar quejas

Por considerar “bastante irresponsable” determinar sanciones a partir de esto, solicitó un receso. Aunque el consejero Uuc-kib Espadas coincidió en haber experimentado fallas como las comentadas, esto no justifica la totalidad de las deficiencias en las que incurrieron respecto a las responsabilidades que tenían ante la autoridad electoral.

Las acusaciones sobre fallas en el sistema fueron rechazadas por David Ramírez Bernal, encargado de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), quien consideró que los partidos vieron en las intermitencias del Sistema un pretexto para buscar evadir sanciones.

Sistema falló, pero partidos tuvieron tiempo suficiente

Además, recordó que para subsanar estas fallas los partidos contaron con hasta 60 horas adicionales para terminar la carga de información.

“No culpo a los partidos, no les reprocho que busquen cualquier modo de quitarse de encima faltas, es una conducta esperable. No se los reprocho, obviamente a veces tienen razón cuando y en otras no. En este momento lo que puedo decirles con absoluta responsabilidad es que sí hubo fallas en el SIF, que se les repuso tiempo, 60 horas antes de la entrega del informe, tiempo para reponer sí tuvieron”, sentenció.

Titular de la UTF admite que sí hubo fallas, pero que no fueron las causas las anomalías que se detectaron en los partidos. Video: Yulia Bonilla

Sin embargo, el Consejo General aprobó por mayorías varios cambios a criterios para determinar las multas , que por efecto se reducirán.

Uno de ellos fue que la sanción a los partidos por gastos no reportados con el cien y no 150 por ciento del monto involucrado; en tanto, los no comprobados serán por cincuenta por ciento y no cien por ciento.

Otra reducción considerable fue la de bajar de 100 UMA a 10 UMA por cada informe de campaña no presentado ante el SIF. En otros puntos, avalaron determinar la capacidad económica de los sujetos obligados sin recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera.

