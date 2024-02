INE sanciona con 50.5 mdp a partidos por irregularidades en fiscalización.

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 50.5 millones de pesos a todas las fuerzas políticas, lo que representó una reducción de 17.1 millones de pesos de las multas que originalmente había planteado por las irregularidades detectadas en la fiscalización de las precampañas.

El Consejo General aprobó las sanciones a partir de los ajustes realizados mediante adendas a los dictámenes originales, en los que se estableció un recorte de 15.9 millones de pesos a la multa para Morena, que finalmente quedó en 37.8 millones de pesos.

En el caso del PRI se le condonaron un millón de pesos y la sanción final ascendió a 3.1 millones de pesos, mientras que la multa que originalmente se contemplaba de 3.8 millones de pesos para Movimiento Ciudadano bajó a 2.9 millones.

Para el Partido del Trabajo, la sanción quedó en 2.1 millones de pesos y en el caso del Partido Verde tuvo un incremento en su sanción al pasar de 589 mil pesos a 1.7 millones de pesos.

El PRD pasó de una sanción de 290 mil pesos, que originalmente se había planteado a una de 166 mil pesos.

De acuerdo con los dictámenes, los partidos fueron sancionados por no no haber reportado todos sus gastos, por la no comprobación de sus gastos de propaganda, además de que lo hicieron fuera de los mecanismos establecidos.

Durante la sesión del Consejo General también se aprobó la realización de una investigación exhaustiva por la presunta aportación de “moches” de los trabajadores de Colima Parra apoyar la precampaña de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

JVR