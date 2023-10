INE suspende giras de Claudia Sheinbaum en espacios abiertos por proselitismo ilegal

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender la gira La Esperanza nos Une, que realiza Claudia Sheinbaum en todo el país, con reuniones abiertas, ante la evidencia del registro de ilegalidades por proselitismo electoral.

La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió el recurso que presentó el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez y con una votación unánime –con voto razonado de la consejera Rita Bell López Vences– se aprobaron las medidas cautelares.

Se estableció que los eventos que realice Claudia Sheinbaum en su calidad de coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación sólo podrá realizar sus eventos futuros si cumple con los criterios legales, limitándolos a encuentros en lugares privados y dirigidos exclusivamente a militantes y simpatizantes, además de notificar e informar al INE.

La presidenta de la comisión, la consejera Claudia Zavala, aseveró que la autoridad electoral ya tiene documentadas las ilegalidades en las que ha incurrido la aspirante presidencial de la Cuarta Transformación, por lo que se estableció en la resolución el apercibimiento respecto a que si vuelve a incurrir en la misma falta, se suspenderán las giras de forma definitiva.

“Estamos a 16 de octubre, casi a un mes de que inicien los procesos de precampaña, si nosotros dejamos correr el tiempo con la continuidad de estos eventos, cada vez es más riesgoso poner el principio de equidad en esta zona, por eso se deben suspender esos elementos, tenemos evidencia documentada de que se están usando para hacer un posible proselitismo con tintes electorales. Si no se cumplen con estas reglas, esos límites de la autorganización van a ser suspendidos por esta comisión por el riesgo para la contienda electoral”, puntualizó.

Explicó que esto no significa que Sheinbaum no podrá realizar su trabajo político en la 4T, pero tiene que apegarse a las características legales establecidas, porque aseveró que tampoco el partido Morena ha entregado la información que le solicita el INE sobre las giras.

“Esto no quiere decir que como coordinadora de este movimiento político no pueda realizar ninguna actividad y esa actividad la tiene que reconducir a las características que ya le dijimos en la tutela (…). Dentro de su derecho de autoorganización, lo que se puede hacer es reconducir esas giras para que se hagan para la reorganización, que es conducir los comités para la transformación, porque no hay claridad, porque el partido no ha dado la información”, señaló.

La Comisión de Quejas y Denuncias también resolvió recursos de Morena en contra de Xóchitl Gálvez por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, respecto a lo cual los consejeros electorales le hicieron un llamado serio para que se ajuste a las leyes electorales.

En ese sentido, le recordaron a la responsable de construir el Frente Amplio por México que ya suma seis medidas cautelares por presuntos actos anticipados de campaña.

Síguenos también en Google News

Leo