INE trae consigna contra MC, asegura Jorge Álvarez Máynez.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que “es una acción infame” que el Instituto Nacional Electoral (INE) le haya bajado a dos de sus candidatos al Senado de la República y consideró que “traen consigna” contra la fuerza política.

“Pues es una acción infame por parte del INE. La verdad es que traen un consigna con Movimiento Ciudadano. Lamento muchísimo y además, qué casualidad que dos de los estados donde Movimiento Ciudadano es más fuerte, en donde ha tenido candidatos más competitivos, donde le vamos a ganar sin duda alguna Morena, nos den este golpe”, explicó.

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana aseguró que ganarán en la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las candidaturas al Senado de Alberto Esquer y Eliseo Fernández por Jalisco y Campeche respectivamente.

“En ese sentido no estamos preocupados, pero por supuesto que dejamos testimonio de que ha sido un acto arbitrario y que el INE mide con doble vara. No baja a las candidatas que violaron los tiempos legales de precampaña, no baja a las candidatas que violaron los tiempos legales de campaña, que han rebasado los topes de campaña, que han financiado ilegalmente sus campañas, que ellos mismos lo han reconocido”, destacó.

Señaló que con una interpretación muy desvirtuada del tema de la equidad y de la paridad, les bajan a dos candidatos competitivos.

Por ello, dijo que en el caso de Campeche, el criterio que hasta ahora habían tenido, es que en los segmentos que terminan como de baja competitividad, “se supone que las reglas de paridad, los mecanismos de paridad, los aceleradores, las acciones afirmativas son para favorecer que las mujeres vayan en lugares donde somos más competitivos o donde hemos tenido más alta votación”.

Por otra parte, ante la declaración de la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera que aseguró que en México no hay violencia, dijo que habría que preguntarle en qué país vive, ya que no está en la realidad.

“Yo creo que no viven ni la presidenta del Senado ni la candidata de Morena. Lamentablemente no viven en el mismo país que vivimos el resto de los mexicanos, y como ellos tienen un régimen de privilegios de protección personal, pues no tienen sensibilidad y empatía con esto que sin duda alguna está viviendo el país”.

Álvarez Máynez sostuvo que en México hay una crisis de derechos humanos, violencia, impunidad y de seguridad.

Sobre la petición de Xóchitl Gálvez de solicitar más recursos a los partidos para su campaña, criticó que lo esté haciendo con los empresarios también, al recordar el voto corporativo.

“Ya le dijo a los empresarios que obliguen a sus trabajadores a votar por ella porque no levanta. Ya le dijo al PRI que le dé más espectaculares y más anuncios porque no le está dando lo suficiente. Y ahora dice que necesita más dinero después de todo el que ha despilfarrado”, agregó.

Aseveró que poco a poco se va desmoronando la campaña de la alianza Fuerza y Corazón por México, pues dijo, es la consecuencia de haber hecho una estrategia basada en la guerra sucia y en las campañas negras.

