Inicia dictaminación de Ley Orgánica de la FGR; familiares de víctimas exigen modificarla

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados retomó su sesión extraordinaria para dictaminar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). Comenzó con una ronda de participación de familiares de personas desaparecidas.

Movimiento por Desaparecidos en México levanta la voz

Martín Villalobos Valencia, integrante del Movimiento por Desaparecidos en México, fue el primero en hacer uso de la voz, recordó que su prima Mónica Alejandrina Rodríguez, estudiante de la UNAM, desapareció en diciembre de 2004. Advirtió que no aceptarán que el dictamen pase tal y como está.

"17 años llevo en la búsqueda de mi familiar. No aceptamos que esta ley se pase como está, queremos que se discutan las reservas y se incorpore lo necesario al cuerpo del documento, de no ser así les decimos con toda claridad que las familias, organizaciones de la Sociedad Civil y las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos no acompañaremos esta iniciativa y tendremos que acudir a otras instancias", aseveró.

Pidió a los diputados que defiendan y cubran la espalda de las víctimas; "para que no perdamos esos derechos que hemos ganado a lo largo de muchas luchas, esta ley está en contra de lo que hemos ganado como víctimas, genera un retroceso y nos lleva al pasado".

Mariana Moreno, explicó que desde hace 10 años, cuatro meses y 14 días busca a su tío Marcos Arenas Barrera, quien fue secuestrado y está desaparecido. Al ofrecer su mensaje comenzó a llorar:

"Pasé mi juventud entre lágrimas de una familia que no ha recibido justicia. A los padres de mi tío, mis abuelitos, los veo cada día consumirse por la incertidumbre, por la rabia, por la impotencia de no encontrarlo, han enfermado sus cuerpos. La única forma de cerrar estás heridas es con justicia, verdad y a través de las leyes", expresó.

Se prevé que la sesión se prolongue por tres horas más.