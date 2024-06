Y ahora INM detecta polleros de Uzbekistán

El Instituto Nacional de Migración (INM) reveló que operan en México bandas de uzbekos, iraníes y haitianos en el tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos, además de tres cárteles mexicanos detectados en Baja California, “ya que es más rentable” esta actividad que el tráfico de drogas.

David Pérez Tejada, delegado del INM en Baja California, afirmó que los “polleros” de Uzbekistán cobran hasta 40 mil dólares los paquetes VTP (Viaje Todo Pagado) a ciudadanos de ese país que huyen de la pretensión del presidente ruso, Vladimir Putin, de mandarlos a la guerra contra Ucrania.

“Ya hay uzbekos que están viviendo en nuestro país, que están infiltrados aquí, y que esos uzbekos, polleros o traficantes, están en contacto con una banda criminal allá en su país de origen. Han pagado vuelos chárter directo desde Uzbekistán hasta Nicaragua”, resaltó.

“Un vuelo comercial desde Uzbekistán hasta Nicaragua, les llegan a cobrar un paquete uzbekos hasta 40 mil dólares (…) Lo que pasa es que el uzbeko viene huyendo del gobierno de Putin, porque como muchos de ellos tienen doble nacionalidad (…) Ahorita Putin los quiere mandar a la guerra con Ucrania, entonces dicen no, me salgo, renuncio a la ciudadanía rusa, no quiero saber nada de ti, vendo todo, mi departamento, mi carro y todo”, resaltó.

Al participar en el seminario Seguridad y Desarrollo en las fronteras de México, organizado por El Colegio de la Frontera, el CIDE y el INM, expuso que los grupos de delincuentes uzbekos contactan a despachos de abogados en Tapachula, Chiapas, para tramitar amparos por mil dólares para sus “clientes”.

“Ya cruzando México si no tienen condición de regular estancia, promueven un amparo, o sea, ya las bandas criminales están contactadas con despachos de abogados que le promueven un amparo al migrante, ese amparo se lo incluyen dentro del paquete, que a lo mejor cuesta unos mil dólares, le dan al despacho y ya con eso le dan libre tránsito”, subrayó.

Agregó que una vez que llegan a Tijuana mediante vuelo aéreo desde Tapachula o desde la Ciudad de México a ese municipio fronterizo, en el aeropuerto son recogidos por otros miembros de la banda o el grupo de taxistas, “para trasladarlos a (Ejido) Jacumé, al Nido de las águilas o a X parte donde los van a cruzar”.

David Pérez informó que han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a choferes de transportes de autobuses que van desde Baja California Sur hasta Tijuana o Mexicali, así como de las aplicaciones de Uber y Didi, porque “se están prestando con el crimen organizado al traslado de esta gente”.

Recordó que recientemente fue liberada una mujer vietnamita que se encontraba secuestrada desde hace tres días en un motel del centro de Tijuana, la cual iba a ser vendida como esclava sexual por 35 mil dólares.

“Existen muchos delitos que de manera colateral se están cometiendo por el tema de la migración, privación de la libertad, extorsionar familiares, pedir rescates, explotación laboral y sexualmente. Aparte -añadió- la delincuencia utiliza a migrantes para cruzar droga, a menores de edad, que son preocupantes”, finalizó.