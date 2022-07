Covid: discrepan sobre vigencia de inmunidad

Entre los especialistas de la salud hay discrepancias sobre el tiempo que dura la inmunización contra el Covid-19 producida por las vacunas, por lo que prevalece la incertidumbre respecto a si en nuestro país la protección ya caducó o no.

El infectólogo Alejandro Macías dijo a La Razón que de acuerdo con la experiencia no sólo con Covid también con influenza, eventualmente el virus que circula se parecerá cada vez menos al virus original y puede ser que en un momento la inoculación llegue a funcionar prácticamente muy poco.

“En estos momentos sin embargo la vacuna sigue funcionando no para no enfermarse, más bien para no tener una enfermedad grave o morirse”, refirió el también excomisionado nacional contra la influenza.

Abundó que en términos generales la inmunidad de la vacuna o de la propia enfermedad empieza a declinar después de cinco meses, pero la inmunidad depende de cómo se mida.

El especialista indicó que si la miden por anticuerpos tienden a reducirse, sin embargo, hay otra inmunidad que se conoce como de memoria de células productoras de anticuerpos y otra inmunidad que se denomina celular.

Por otra parte, comentó que la vacuna como producto biológico tiene una fecha de caducidad, pero todas se han elaborado a partir de la información del virus original de Wuhan en China.

En tanto, el doctor y activista Héctor Rossete, comentó que hasta el momento las vacunas siguen su curso, se mantienen vigiladas para ver el periodo de eficacia a largo plazo. “No se sabe bien hasta qué momento las vacunas pierden total eficacia, hay refuerzos para mantener la inmunidad y para proteger de las nuevas variantes”, expuso.

Por su parte Francisco Moreno, médico especialista en Infectología del Centro Médico ABC, expresó que no se trata de una caducidad, más bien son las subvariantes que ya no son tan prevenibles con la inoculación.

“Lo que ha pasado con la subvariante de Ómicron que tenemos ahorita circulando, la BA.2, BA.2.12.1, y probablemente la BA.4 y BA.5, estas subvariantes de Ómicron han provocado que personas que ya se habían infectado se reinfecten.

“Además, las vacunas protegen mucho menos para que te infectes y están provocando que mucha gente tenga nuevas infecciones a pesar de haber tenido Covid o a pesar de ya estar vacunado, mientras más tiempo pasa, el virus ha cambiado y la vacuna no”.

A su vez, la doctora Cipatli Ayuzo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, expresó que después de seis meses empiezan a bajar los anticuerpos sobre todo entre la primera y la segunda dosis.

“Por eso es importante que la inmunización sea con cinco o seis meses de diferencia para que cuando bajen los anticuerpos recibas otra dosis.

Más de 31 mil contagios en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, a nivel nacional se reportaron 31 mil 116 contagios por Covid-19 y 60 muertes. Es el número de casos confirmados más alto de la quinta ola desde mediados de mayo, de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud federal.

Este lunes 5 de julio se registraron 27 mil 973 contagios con 75 defunciones; al comparar los días 5 y 6 de este mes en contagios, refleja un aumento de tres mil 146 casos confirmados, que representa 11 por ciento y en defunciones una disminución de 15 muertes que significa 20 por ciento.

El 11 de febrero el país documentó más de 31 mil contagios, el 7 de abril la Secretaría de Salud (Ssa) añadió más de 32 mil contagios extemporáneos.

De acuerdo con el reporte, el país acumula desde el inicio de la pandemia hasta este 6 de julio seis millones 152 mil 924 casos confirmados y 325 mil 928 defunciones a causa de coronavirus.

El mayor número de casos confirmados acumulados por entidad son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora.

El informe reporta que se cuenta con disponibilidad de 88 por ciento para camas generales y de 97 por ciento en camas con ventilador.

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el permiso Covid 4.0 para otorgar incapacidades temporales.

Esto con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad por infección de SARS-CoV-2 sin necesidad de ir al médico y así romper las cadenas de contagio.

A través de un Código QR que estará disponible en www.imss.gob.mx, en la aplicación IMSS Digital.

Así como en todas las unidades médicas, los trabajadores podrán ingresar sus datos y recibir por correo la confirmación de su permiso, el cual tienen que notificar a su empresa y funciona como cualquier otra incapacidad temporal.

En un comunicado, el instituto señaló que se dará al trabajador permiso para ausentarse por cinco días y recibir un subsidio, como sucede en enfermedad general, del 60 por ciento del salario registrado en el IMSS.

Esto durante los días cuarto y quinto de incapacidad; el pago se realizará en la cuenta registrada.