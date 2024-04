La inseguridad en México va en incremento: Xóchitl Gálvez

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez negó que el país se encuentre “mejor que nunca”, como lo señala el Gobierno federal, pues a medida que pasan los meses se incrementa la ola de violencia.

“La Ensu publica que en 50 ciudades del país se ha incrementado la violencia, o sea, es falso que México esté mejor que nunca. Yo no he visto a Mario Delgado que salga a condenar, porque cuando se trata de gobiernos de oposición, inmediatamente condenaron al gobernador de Guanajuato y lo que está pasando es que la violencia es generalizada”, dijo en Acapulco, Guerrero.

Tras finalizar una reunión con empresarios hoteleros, señaló que los grupos criminales no respetan partidos políticos o estados, por lo que dijo que es necesario analizar cómo los candidatos van a hacer campaña sin perder la vida. Por ello, dijo que la realidad es que hay regiones donde no hay condiciones para votar, y eso se lo dijo a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Gálvez Ruíz dijo que la coalición se encuentra realizando un mapa de riesgo, ya que el INE no lo hizo, donde le informan en qué regiones ven problemas para instalar casillas. Además, comentó que hay zonas en el país donde no hay candidatos, ya que no hay protección para ellos.

Indicó que se tiene que investigar cada caso, pues la mayoría de los ataques son por parte del crimen organizado, pues si bien la mayoría de los candidatos son de Morena, hay también del PAN.

Durante la reunión, recordó que llegó días después del paso del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero y recorrió el municipio de Coyuca, pues dijo que le impresionó la fuerza del meteoro por el puerto y sus alrededores. “No hemos evaluado el impacto ambiental con los animales de la zona y sobre todo, de cómo vamos a recuperar la masa forestal después del huracán”, explicó.

Señaló que vio que los saqueos eran comandados por la delincuencia organizada, además de una falta de orden de las autoridades municipales. “En Coyuca de Benítez no saquearon los Oxxos porque sabían que no había comida, hasta eso respetaron”.

Mencionó que lo primero es tener una agencia para la prevención de desastres, pues se requiere informar a la gente en caso de que vuelva a ocurrir una emergencia de tal dimensión, úes criticó que a la población no se le avisó en tiempo, a pesar de que agencias internacionales ya avizoraban la tragedia. “Esta agencia trabaja antes de que llegue el desastre y entra en acción cuando ya está el desastre”.

“Nosotros vamos a dejar Fonatur y vamos a encargar la reconstrucción en Acapulco con un plan maestro, pues no es tarde todavía. Acapulco tiene que regresar a su brillo y a eso vamos a meter mano”, adelantó.

Detalló que en cuanto llegue a la presidencia del país, de inmediato van a instalar mesas de trabajo para iniciar la reconstrucción, además de ver todo el tema del medio ambiente, la vivienda para los habitantes que ha sido afectada y mejorar las condiciones de la gente”, agregó.

Añadió que los empresarios van a tener estímulos fiscales y créditos para poder desarrollar de nueva cuenta a Acapulco.

Por otra parte, respecto al debate del 28 de abril mencionó que la estrategia de Claudia Sheinbaum es evadir las preguntar o no contestarlas, pues aseguró que no tiene la capacidad de enfrentar preguntas claras.

“Yo sigo esperando la respuesta de los Panamá Papers; quedó en que el martes de hace diez días iba a ser un comunicado, pero no ha salido a desmentir que su familia tiene dinero en paraísos fiscales, y me llamó mentirosa, pero no tiene agallas. A mí no me contestó que en caso de corrupción meta a los hijos del Presidente a la cárcel”, agregó

