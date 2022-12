Inseguridad sí preocupa, pero no frena las inversiones, asegura Marcelo Ebrard.

La inseguridad que priva en el país y en particular en el estado de Guanajuato es un tema que preocupa a los inversionistas, reconoció el canciller Marcelo Ebrard al participar en el foro “Avance en la consulta T-MEC para la atracción de inversiones” organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Obviamente que se tiene que trabajar en materia de seguridad, ya tenemos por fortuna la Guardia Nacional, ya tenemos más recursos para hacerle frente a la inseguridad, pero no nos podemos esperar, entonces no nos podemos esperar porque si el criterio es pues entonces no se puede, pues entonces no salgamos. No, sí vamos a ir afuera y hay muchos temas en otros países que también pueden ser problema”, consideró el secretario de Relaciones Exteriores.

En el caso específico de Guanajuato, dijo Marcelo Ebrard, a pesar de sufrir la violencia, destaca por sus ventajas competitivas que lo hacen atractivo para la inversión.

“Guanajuato lo ven como una zona con una posible inversión muy grande. Sí hay que mejorar lo de seguridad, no digo que no, pero es un estado muy atractivo en temas económicos y por eso me interesa que León esté incluido”, expuso el canciller quien recordó que durante 2023 se llevará a cabo un tour empresarial para buscar sinergias de inversión con otras ciudades del mundo.

Agradezco la invitación de la CONCAMIN al diálogo con el empresariado guanajuatense en la ciudad de León . Les invité al activismo para atraer inversiones que llevaremos a cabo en 2023 en todo el mundo. pic.twitter.com/0OQF8FrhNZ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 2, 2022

“Organizamos para el año entrante un convoy, así le llamamos porque van a ir muchas ciudades a diferentes tipos de visitas, a diferentes ciudades del mundo, estamos haciéndolo empresa por empresa, para invitarlos a nuestro país, vamos a ir por ellos, no estar aquí viendo a ver cuándo vienen. Empezamos en Los Ángeles, va a ser todo Estados Unidos, Europa, Asia, incluyendo India, y Medio Oriente, para diferentes objetivos. Entonces a eso vengo, a que el año que entra nos pongamos de acuerdo; además de darles toda la información que acabo de decir, venimos a invitar a León porque es una ciudad sumamente importante para la economía del país y muy bien vista a nivel internacional”, aseveró Marcelo Ebrard.

Reconoció que no pudo asistir a la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad debido a que este evento se había agendado con anterioridad y se empalmaron.

“Es una reunión que se acordó ya hace tiempo, porque si no, estaría yo en Veracruz ahorita, en el Consejo de Seguridad que convocó el señor presidente. Entonces, ¿qué ando haciendo en León? Pues que habíamos convenido y ya la habíamos cambiado dos veces, entonces ya se me hizo una grosería no venir”, explicó el canciller.

