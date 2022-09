Insiste AMLO en una reforma al poder judicial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que debe haber una reforma al Poder Judicial para que haya una auténtica impartición de justicia y se acabe con el poder superior que tienen jueces y magistrados.

"Van a seguir haciendo y deshaciendo tiene que haber una revisión del poder judicial, esto no puede seguir así, porque si a esas vamos, ese juez es el estado, quien lo eligió para ser el jefe del estado tiene un poder autónomo", denunció el mandatario.

Agregó que es responsabilidad compartida de las fiscalías y los jueces para la impartición de justicia. Por eso no comparte la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

"No coincido con él, que lo respeto mucho, pero es el mismo estribillo de siempre, de que no es culpa de los jueces sino de Ministerio Público que integran mal. Es culpa de los dos, puede ser que el Ministerio Público, no de mala fe, sino por ineficiencia, descuido, en efecto integró mal el expediente, la detención de la persona acusada de un delito no se llevó a cabo en la calle Juárez, en el domicilio con el número 20 y no fue a las 10 sino a las 12 o no se llama Juan Hernández López, sino Juan López Hernández con eso, el juez dice no es la persona o no vive ahí o no estaba ahí y entonces queda en libertad", criticó.