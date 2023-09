Es insuficiente una disculpa, dice Zoraida García

La directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, Zoraida García, dijo que no es suficiente la disculpa extendida por el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, a nombre de su exsecretario quien la insultó durante un evento académico.

“La mañana del 20 de septiembre, en un evento de la Facultad de Derecho de la UNAM, sucedieron hechos que constituyen violencia política de género hacia mi persona. Estos sucesos fueron públicos y notorios y desencadenaron la indignación de una gran parte de nuestra comunidad universitaria”, dijo.

Durante dicho evento, el secretario Ricardo Rojas la insultó al decirle “pin… vieja”.

García Castillo dijo aún sentirse sumamente agraviada, pues, aunque agradeció la disculpa del director de la facultad, considera que eso no es suficiente debido a que “la ofensa no es sólo para mí, sino para todas las mujeres universitarias”, así como para la UNAM.

Esto último, señaló, porque el insultó lo atribuyó a que en días pasados expresó su opinión en favor de otros aspirantes a la Rectoría de la UNAM, en donde no se incluyó a Contreras Bustamante.

Exijo que esa disculpa no sea solo para mí, sino para las mujeres de esta universidad. El objetivo no soy yo, es la comunidad

Zoraida García

Directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, UNAM

“Mis agresores siguen impunes. Exijo que todos ellos ofrezcan una disculpa en el mismo contexto, medio y publicidad en que me agredieron. Exijo que esa disculpa no sea solo para mí, sino para las mujeres de esta universidad. El objetivo no soy yo, es la comunidad”, dijo en un comunicado.

En entrevista con La Razón, el director Contreras Bustamante insistió en lamentar “el daño que se le pudo ocasionar a la doctora Zoraida”, y señaló que “de alguna manera tengo que hacerme responsable de mis actos, en este caso se trató de un evento en el que yo no estuve presente, pero desde luego que vamos a darle curso al procedimiento y veremos qué otras medidas tenemos que tomar”.

Por la tarde, el abogado de la misma facultad, Gabriel Regino, ofreció una disculpa por haber “celebrado” la ofensa exclamada por el secretario.