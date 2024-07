Integrantes de próximo Gobierno, por mejorar políticas en secretarías

[MISSING]binding.image.description

No tendrá descanso la próxima secretaria de Gobernación, pues desde el primer minuto del 1 de octubre asumirá esta cartera, donde se comprometió a “a trabajar con el diálogo, con mucha civilidad, con mucho respeto; con la población, con los diferentes sectores, con los empresarios, con los gobernadores, con los diputados, senadores; con los grupos sociales; también, por supuesto, con mujeres, hombres y jóvenes. Actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro, Presidenta Claudia Sheinbaum, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir, le daremos valor a la palabra de mujer”. Dijo que entre sus prioridades estará el trabajo, de manera “intensa”, con activistas de derechos humanos y de grupos indígenas. De igual forma, se comprometió a realizar un diagnóstico de ideas y prioridades del próximo Gobierno, y de ahí perfilar el cumplimiento de los compromisos realizados con la ciudadanía. Apuntó que otra de sus prioridades será atender “la problemática de este país, que ustedes conocen, y en la cual hemos estado atendiendo desde el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Asimismo, se expresó por un trabajo conjunto en materia de seguridad, a través del gabinete, pues “es un colectivo que toma decisiones, no es solamente una secretaria”.

Como se ha planteado desde el inicio de la transición, la tarea de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será el fortalecimiento de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Él mismo aseguró que esto es “una instrucción de la presidenta electa. Trabajaremos en equipo y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. La instrucción es clara: el fortalecimiento de la GN, en coordinación con la Sedena y Semar”. Expuso que la delincuencia, más que combatirla sin miedo, “debe ser combatida de manera eficaz. No se trata de mano dura, sino de mando eficaz y eficiente. (Sse fortalecerán) las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano”. Sobre la política de “abrazos y no balazos” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que “demuestra que ha sido una estrategia donde se ha combatido al crimen; tan es así que hemos perdido vidas de gente sumamente valiosa”. Asimismo, recalcó que la seguridad del país es conjunta y no sólo corresponde al Gobierno federal, sino que “es una responsabilidad compartida que tenemos que asumir”. Dijo que trabajará de manera conjunta con los 32 gobierno estatales para procurar la seguridad, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades operativas y prácticas, comprometido “al servicio para trabajar”.

La batuta en materia educativa la llevará Mario Delgado Carillo, quien refrendó el compromiso de ser “aliado” de las y los maestros, además de continuar con el modelo propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Nueva Escuela Mexicana, así como el programa La Escuela es Nuestra. El próximo titular de la SEP aseguró que recibió instrucciones de la virtual Presidenta electa para llevar a cabo la revisión de todos los modelos de educación media superior, al tiempo que deberá revisar las condiciones de las y los docentes que trabajan en este nivel educativo y la construcción de las preparatorias que “hagan falta”. “Esto, para que ningún estudiante que quiera estudiar la preparatoria se quede sin la posibilidad de hacerlo. Y esto nos lleve a terminar con la famosa prueba del Comipems; que todas y todos los jóvenes que quieran estudiar, lo puedan hacer y, además, tengan su beca”, expresó, al resaltar que trabajará con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con miras a garantizar la gratuidad de la educación superior; “también, a apoyar en la creación de las dos nuevas universidades: la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que recaerán principalmente en la Secretaría de Ciencia”. Consideró que la secretaría de la que tomará el mando tiene como reto resolver pendientes con los docentes, entre ellos las jubilaciones del ISSSTE y el caso de la Unidad del Sistema para la Carrera de maestros.

La titular de Bienestar, que repetirá en el cargo, explicó que se continuará con una política en favor de las y los mexicanos: “Tenemos un gran reto: seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo y los programas de Bienestar tendrán larga vida”. Aseguró el apuntalamiento de los programas existentes y el fortalecimiento de aquellos como el derecho universal para los mexicanos que viven en vulnerabilidad, y se comprometió a sentar las bases “de un programa que ayude a las mujeres”. Esto último está enmarcado en una propuesta de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien anunció la creación de un apoyo social dirigido a las mujeres de 60 a 64 años, con lo cual se busca reconocer y reivindicar el trabajo de las mujeres en la vida social y familiar. “La reforma constitucional que está planteada pretende que los programas Sembrando vida, Producción para el Bienestar, el apoyo a los pescadores, la entrega de los fertilizantes y, ahora, como lo ha planteado el día de ayer la próxima Presidenta, el Programa de Apoyo a las Mujeres Mayores de 65 años, agradecida de esta oportunidad de continuar con esta labor, que ha sido la más importante de nuestra carrera política y profesional”. Reiteró que trabajará para que todos los programas del Bienestar, que buscan generar una “política de derechos para las personas”, lleguen a toda la ciudadanía, y recordó que, “por el bien de todos, primero los pobres”.