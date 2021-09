Luis Lacalle, presidente de Uruguay, firme contra dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay coincidió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de organismos , pero señaló que uno de los principales pilares de la Celac es la democracia, sin embargo, precisó que en algunos países miembros no hay una democracia plena, entre los que señaló a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Decía presidente López Obrador en sus palabras algo que compartimos desde nuestro país qué es la autodeterminación y la no intervención, pero uno de los elementos que impulsa y qué es plataforma de la Celac es la democracia y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres, el estado más puro de una persona es la libertad y por eso participar en este foro no significa ser complaciente, señor presidente”, aseveró el mandatario de Uruguay.

Por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan a opositores, cuando no se respetan a los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila, pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y en Venezuela continuó.

Lacalle Pou dejó claro que la integración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no quiere decir que caiga en desuso la Organización de Estados Americanos (OEA).

más información Celac puede ser instrumento para una integración americana parecida a la Unión Europea: AMLO

“Nuestra participación en este foro obedece a una concepción virtuosa, no reaccionaría. Nuestro país se integra a este foro, donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y del Caribe. Se integra este foro porque la Celac ha profundizado y ampliado su relacionamiento con otros países del mundo. Esto no significa que integrar a la Celac de alguna manera caiga en desuso la participación de la OEA, queremos estar bien claros”, expresó el mandatario de Uruguay.

Señaló que tanto los gobiernos de las naciones como los de distintos organismos son “esencialmente criticables” y son materia de cambio, por lo que no es posible desvirtuar a un organismo.

Al respecto, los gobiernos nacionales tanto como los gobiernos de distintos organismos son esencialmente criticables y también son materia de cambio y por eso se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo dijo Lacalle.

Lacalle exhortó a la solidaridad internacional y a la crítica constructiva , y ejemplificó con el acceso a vacunas contra el covid-19 a través del mecanismo COVAX, al que calificó como “deficitario”.

“También apelar a la cada vez más necesaria solidaridad internacional. Resaltar lo bueno y criticar lo malo. El sistema de distribución de vacunas del mecanismo COVAX ha sido deficitario, claramente aquellos países que no pudieron acceder a la vacuna mediante su compra directa han quedado relegados. Insisto con lo del principio, no se trata de huir, no se trata simplemente de una actitud destructiva, se trata de criticar para construir. En eso, señoras y señores, pueden contar con Uruguay”, finalizó.

avc