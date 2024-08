Vaya intercambio de amagos

Y a la advertencia de los trabajadores del Poder Judicial de que ya planifican lo necesario para ir a paro en caso de que no se frene la reforma que promueve la 4T, esta última ha respondido a través del senador Ricardo Monreal y, nos hacen ver, no de manera suave. Y es que el legislador ayer reviró que acometer una suspensión de labores representaría un delito grave y una violación del artículo 17 constitucional, pues éste “establece que la justicia debe de ser expedita y pronta, porque de lo contrario obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia. Ellos lo sabrán —ha dicho el morenista—, tienen el derecho de decir lo que quieran, de hacer lo que crean conveniente, siempre y cuando no violen la Constitución y la ley”. Ayer mismo siguió elevando el tono contra la presidenta de la Corte, a quien señaló de conducir a los trabajadores a lo que llamó “un camino sin retorno”, tras advertir que “le falta diplomacia, pericia, inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes”. Uf.