Inundando de juicios

Y es el Partido de la Revolución Democrática el que ya está en plena faena para inundar los tribunales electorales de impugnaciones con la idea de arañar los votos que pueda, con tal de alcanzar el umbral de 3 por ciento que marca la ley para no perder el registro como partido político. Y es que el dato de juicios presentados por éstos últimos hasta la mañana de ayer era de 209, de los cuales 182 provenían del sol azteca, partido que comanda Jesús Zambrano. El PRD tiene hasta la noche de hoy para presentar todos los recursos que pueda y será su última vía para tratar de sobrevivir. Esto, a pesar de que en el partido, ya hay trabajadores que se encuentran en procesos de liquidación. La oportunidad del sol azteca no es grande, pues en caso de que pida la apertura de algún paquete o un recuento, éste sólo procederá en las casillas que no fueron objeto de revisión durante el proceso de cómputo distrital. Uf.