Sheinbaum confirma investigaciones abiertas en México contra Genaro García Luna

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas al menos tres investigaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.

Los delitos bajo investigación incluyen el ingreso ilegal de armas, uso indebido de atribuciones y la adjudicación irregular de contratos para el equipamiento de centros penitenciarios.

"Al menos hay tres denuncias", informó Sheinbaum, quien aclaró que la FGR está procesando casos relacionados con la operación "Rápido y Furioso", así como contratos privados para la construcción de reclusorios.

leer más Gobierno de México solicitará la extradición de Genaro García Luna por contratos irregulares: UIF

"Estamos haciendo una solicitud de información para saber cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna", agregó.

En la Mañanera del Pueblo, uno de los casos más destacados involucra a García Luna en la trama del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en 1994.

Detallan red de corrupción de García Luna en la Mañanera. Video: Presidencia

"La Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado en este caso, sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión", explicó la Presidenta.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), subrayó la importancia de buscar la extradición de García Luna, y afirmó que "el hecho de que no esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición".

Finalmente, Sheinbaum confirmó que continúan las solicitudes de información para esclarecer todos los posibles delitos que involucran a García Luna, y no se descarta que existan órdenes de aprehensión adicionales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am