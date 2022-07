Todos están invitados a foro sobre Reforma Electoral, incluso consejeros del INE: Morena.

Tras la inauguración de los foros de parlamento abierto sobre la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, no descartó que se cuente con la participación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la invitación no es personalizada, por lo que está abierta “para todo aquel interesado, dirigente de algún partido político, organización, integrantes del INE, todo aquel interesado en que se fortalezca el marco democrático en nuestro país”.

No podemos personalizarlo, porque si lo personalizamos, se convierte en un diálogo y no en un debate, y lo que queremos es debatir ideas, propuestas, todo aquello que esté relacionado y vinculado a los 22 temas; no limitarlo exclusivamente, la reforma político-electoral, a una evaluación sobre el desempeño de determinados consejeros que actualmente están en el organismo electoral